کیارش بیرانوند، شامگاه جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی شرایط ناپایدار جوی و احتمال وقوع بارندگی‌های شدید در استان، بر ضرورت آمادگی آبزی‌پروران و بهره‌برداران مزارع پرورش ماهی برای پیشگیری از خسارات احتمالی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بارندگی‌های شدید، روان‌آب‌ها و احتمال وقوع سیلاب می‌تواند فعالیت مزارع پرورش ماهی و تأسیسات مرتبط با تولید آبزیان را تحت تأثیر قرار دهد، اظهار داشت: آبزی‌پروران باید پیش از تشدید شرایط جوی، اقدامات پیشگیرانه و تمهیدات فنی لازم را برای حفاظت از سرمایه‌های تولیدی و استمرار فعالیت مزارع خود به‌صورت جدی و فوری اجرا کنند.

بیمه مزارع پرورش ماهی در اولویت قرار گیرد

مدیرکل شیلات لرستان نخستین توصیه به بهره‌برداران را بیمه مزارع پرورش ماهی عنوان کرد و گفت: آبزی‌پروران باید نسبت به بررسی وضعیت بیمه و انجام اقدامات لازم برای پوشش بیمه‌ای مزارع و محصولات آبزی‌پروری خود اقدام کنند تا در صورت بروز خسارت ناشی از شرایط جوی، امکان پیگیری و جبران بخشی از زیان‌های احتمالی فراهم باشد.

لایروبی کانال‌های ورودی و مسیرهای انتقال آب

بیرانوند با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی مسیرهای ورود و انتقال آب به مزارع افزود: کانال‌های ورودی و مسیرهای انتقال آب باید به‌طور دقیق بررسی و در صورت نیاز لایروبی و پاکسازی شوند. این اقدام برای جلوگیری از بروز اختلال در جریان آب و کاهش مشکلات احتمالی هنگام افزایش روان‌آب‌ها و بارندگی‌های شدید اهمیت دارد.

وی همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت آبروها و مسیرهای مرتبط با تأسیسات مزارع تأکید کرد تا در صورت وقوع بارش‌های سنگین، امکان عبور مناسب آب فراهم باشد.

مدیریت تراکم ماهیان در استخرها

مدیرکل شیلات لرستان یکی دیگر از توصیه‌های فنی را مدیریت مناسب تراکم ماهیان در استخرها دانست و اظهار کرد: آبزی‌پروران باید با مدیریت تراکم ماهیان، شرایط لازم را برای حفظ سلامت و کاهش تلفات احتمالی فراهم کنند.

به گفته وی، توجه به وضعیت استخرها و مدیریت اصولی جمعیت ماهیان، از جمله اقداماتی است که در دوره ناپایداری‌های جوی باید مورد توجه بهره‌برداران قرار گیرد.

تأمین سوخت کافی برای تجهیزات اضطراری

بیرانوند با اشاره به اهمیت تأمین سوخت مورد نیاز تجهیزات و دستگاه‌های اضطراری مزارع پرورش ماهی تصریح کرد: سوخت مورد نیاز تجهیزات و دستگاه‌های اضطراری، به‌ویژه دیزل‌ژنراتورها، باید پیش از بروز شرایط بحرانی تأمین شود تا در صورت قطعی برق یا اختلال در شبکه، امکان استفاده از این تجهیزات وجود داشته باشد.

دیزل‌ژنراتورها به‌طور منظم آزمایش شوند

وی آماده‌به‌کاری دیزل‌ژنراتورها را از دیگر الزامات آمادگی مزارع عنوان کرد و گفت: بهره‌برداران باید دیزل‌ژنراتورهای خود را حداقل یک روز در میان روشن کنند و از سلامت و آمادگی عملکرد آنها اطمینان داشته باشند تا در صورت قطع برق، امکان استفاده فوری از این تجهیزات فراهم شود.

عرضه به‌موقع ماهیان بازاری برای کاهش خسارات اقتصادی

مدیرکل شیلات لرستان همچنین درباره مدیریت تولید و عرضه ماهیان بازاری اظهار داشت: در صورتی که ماهیان به وزن و اندازه مناسب برای عرضه به بازار رسیده باشند، بهره‌برداران باید با در نظر گرفتن شرایط فنی و اقتصادی بازار، برای عرضه و فروش به‌موقع آنها اقدام کنند.

بیرانوند افزود: مدیریت زمان عرضه ماهیان آماده برداشت می‌تواند از افزایش مخاطرات احتمالی و تحمیل خسارات اقتصادی به تولیدکنندگان در شرایط ناپایدار جوی جلوگیری کند.

توقف موقت ذخیره‌سازی بچه‌ماهی در استخرها

وی یکی دیگر از توصیه‌های اعلام‌شده را خودداری موقت از ذخیره‌سازی بچه‌ماهی جدید عنوان کرد و گفت: تا زمان عبور از شرایط هشدار و تثبیت وضعیت منابع آبی، آبزی‌پروران از رهاسازی و ذخیره‌سازی بچه‌ماهی جدید در استخرها خودداری کنند.

این اقدام با هدف جلوگیری از قرار گرفتن دوره جدید پرورش در معرض مخاطرات ناشی از ناپایداری شرایط جوی و تغییرات احتمالی وضعیت منابع آبی توصیه شده است.

بازبینی مستمر تأسیسات و تجهیزات مزارع

مدیرکل شیلات لرستان در ادامه بر ضرورت بررسی مداوم وضعیت تأسیسات و تجهیزات مزارع پرورش ماهی تأکید کرد و اظهار داشت: ورودی و خروجی آب استخرها، کانال‌ها و سایر تأسیسات مزرعه باید به‌صورت مستمر مورد بازبینی قرار گیرد و بهره‌برداران آمادگی لازم را برای مدیریت شرایط اضطراری داشته باشند.

تأکید شیلات لرستان بر اجرای فوری توصیه‌های پیشگیرانه

بیرانوند با تأکید بر اهمیت رعایت توصیه‌های فنی و پیشگیرانه از سوی آبزی‌پروران خاطرنشان کرد: آمادگی پیش از وقوع مخاطرات جوی و رسیدگی به وضعیت تجهیزات، تأسیسات و مسیرهای انتقال آب، در کاهش خسارات احتمالی و حفاظت از سرمایه‌های تولیدی مزارع نقش مهمی دارد.

بر اساس اطلاعیه اداره‌کل شیلات لرستان، بهره‌برداران باید با توجه به شرایط جوی پیش‌بینی‌شده، اجرای این اقدامات را در اولویت قرار دهند تا ضمن کاهش احتمال خسارت به مزارع پرورش ماهی، زمینه حفظ ذخایر آبزیان و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی استان فراهم شود.