حمید ابره‌دری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وفوِع سه سانحه تصادف مرگبار در جاده های ساوه اظهار کرد: نخستین حادثه تصادف ساعت ۱۸ و ۲۴ دقیقه امروز جمعه در محور قدیم ساوه ـ سلفچگان، محدوده سه‌راهی آوه اتفاق افتاد.

وی با اشاره به برخورد زنجیره‌ای چهار دستگاه خودرو شامل یک دستگاه نیسان، دو دستگاه پراید و یک دستگاه پژو SLX گفت: در این حادثه سه نفر شامل دو مرد و یک زن جان خود را از دست دادند و پنج نفر نیز مصدوم شدند.

ابره دری گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، دو تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به محل اعزام شدند و نیروهای جمعیت هلال‌احمر نیز برای رهاسازی سرنشینان گرفتار در خودروها در صحنه حضور یافتند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه ادامه داد: مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و خدمات فوریت‌های پزشکی به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

ابره‌دری با اشاره به وقوع دومین حادثه در آزادراه ساوه سلفچگان گفت: این سانحه نیز ساعت ۱۸ و ۲۴ دقیقه در فاصله ۵۰ متری پس از خروجی ساوه و پیش از عوارضی، بر اثر برخورد دو دستگاه خودروی پراید رخ داد.

وی تصریح کرد: در پی اعلام این حادثه، پنج تیم عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی به همراه نیروهای آتش‌نشانی و جمعیت هلال‌احمر به محل اعزام شدند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه گفت: هشت نفر مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات درمانی به بیمارستان شهید مدرس ساوه انتقال یافتند.

وی با اشاره به فوت یکی از مصدومان این حادثه تصریح کرد: متأسفانه یک شیرخوار یک‌ونیم‌ساله نیز در میان مصدومان حضور داشت که با وضعیت ایست قلبی و تنفسی و در حین عملیات احیا به بیمارستان منتقل شد، اما با وجود تلاش کادر درمان، جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی ساوه در ادامه از وقوع سومین سانحه رانندگی در جاده قدیم تهران خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۲۰ و ۵۶ دقیقه روبروی رستوران فجر و در لاین منتهی به تهران رخ داد که پنج مصدوم بر جای گذاشت.

ابره‌دری افزود: پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی اورژانس به محل اعزام شدند و مصدومان پس از ارزیابی و انجام اقدامات اولیه درمانی، برای دریافت خدمات تخصصی به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، گفت: انتظار است رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و توجه کامل به مسیر حرکت، به‌ویژه در محدوده تقاطع‌ها، سه‌راهی‌ها و نقاط پرتردد، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.