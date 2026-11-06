به گزارش خبرنگار مهر،مرتضی پروانه جمعه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه ورزش در میان نونهالان اظهار کرد: ورزش یکی از مؤثرترین ابزارهای ارتقای سلامت اجتماعی، تقویت نشاط عمومی و ایجاد زمینه برای رشد استعدادهای ورزشی است و برگزاری رقابت‌های ورزشی در سطح محلات می‌تواند نقش مهمی در افزایش مشارکت اجتماعی و پرورش نسل آینده ورزش کشور داشته باشد.

وی افزود: نخستین دوره مسابقات استانی کشتی فرنگی نونهالان در چارچوب طرح ملی «نبض محله» و با عنوان یادواره شهدای مظلوم جنگ رمضان، به یاد و گرامیداشت ۶۴ شهید والامقام و سرافراز جنگ رمضان استان بوشهر، با مشارکت هیئت ورزش کارگری استان بوشهر و هیئت کشتی استان برگزار می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با بیان اینکه این رقابت‌ها روز سوم آذرماه ۱۴۰۵ در خانه کشتی برادران شهید میرسنجری بوشهر برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این رویداد ورزشی در راستای تقویت ورزش پایه، ایجاد فرصت برابر برای حضور استعدادهای ورزشی و گسترش فرهنگ همدلی و همبستگی اجتماعی در محلات برنامه‌ریزی شده است.

پروانه با اشاره به شرایط سنی شرکت‌کنندگان گفت: متولدین ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۲ تا ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۳ مجاز به شرکت در این مسابقات هستند و متولدین ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۳ تا ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۴ نیز با ارائه رضایت‌نامه محضری ولی و گواهی معتبر پزشکی می‌توانند در این رقابت‌ها حضور یابند.

وی ادامه داد: این مسابقات در اوزان ۳۰، ۳۳، ۳۶، ۴۰، ۴۴، ۴۸، ۵۲، ۵۷، ۶۲، ۶۸، ۷۵ و ۸۵ کیلوگرم برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر به هیئت‌های کشتی شهرستان‌های استان مراجعه کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر در پایان با دعوت از خانواده‌ها، مربیان و فعالان ورزشی برای مشارکت در این رویداد خاطرنشان کرد: برگزاری این مسابقات علاوه بر توسعه ورزش پایه و شناسایی استعدادهای کشتی استان، فرصتی ارزشمند برای زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره ۶۴ شهید والامقام جنگ رمضان استان بوشهر است؛ شهدایی که نام و یادشان همواره در حافظه تاریخی و اجتماعی مردم این استان ماندگار خواهد ماند. امیدواریم با اجرای طرح ملی «نبض محله»، زمینه گسترش ورزش محله‌محور و تقویت روحیه جوانمردی، اخلاق و پهلوانی در جامعه فراهم شود.