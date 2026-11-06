به گزارش خبرگزاری مهر، مجید فرشی روز جمعه با اعلام اینکه مدارس آذربایجان‌شرقی روز شنبه ۱۶ آبان طبق روال معمول فعالیت خواهند کرد، از شهروندان خواست اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به وضعیت فعالیت مدارس را صرفاً از مراجع رسمی و معتبر پیگیری کنند.

وی با اشاره به انتشار برخی اخبار تأییدنشده در فضای مجازی، بر ضرورت بی‌توجهی به شایعات و خودداری از بازنشر مطالب غیرمعتبر تأکید کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: اخبار منتشرشده درباره احتمال غیرحضوری شدن مدارس استان در روز شنبه صحت ندارد و فعالیت مدارس به شکل حضوری و عادی خواهد بود.