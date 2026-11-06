به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه خیبر خرم‌آباد در راستای شناسایی استعدادهای فوتبال پایه و فراهم کردن فرصت حضور بازیکنان مستعد در تیم نوجوانان این باشگاه، از علاقه‌مندان واجد شرایط برای شرکت در تست فنی دعوت کرد.

بر اساس فراخوان منتشرشده، بازیکنان متولد ۱۲ دی‌ماه ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۰ می‌توانند در این مرحله از تست‌گیری حضور پیدا کنند و توانایی‌های فنی و فوتبالی خود را به کادر ارزیابی باشگاه خیبر نشان دهند.

زمان و مکان برگزاری تست نوجوانان خیبر

این تست‌گیری در روزهای سه‌شنبه ۱۹ و چهارشنبه ۲۰ آبان‌ماه برگزار خواهد شد و محل برگزاری آن زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی خرم‌آباد اعلام شده است.

متقاضیان برای شرکت در این مرحله از ارزیابی باید مدارک مورد نیاز شامل شناسنامه و بیمه‌نامه ورزشی را به همراه داشته باشند.

تست‌گیری کاملاً رایگان است

بر اساس اعلام باشگاه خیبر خرم‌آباد، شرکت در این تست‌گیری کاملاً رایگان بوده و هیچ مبلغی از بازیکنان و مراجعه‌کنندگان دریافت نخواهد شد.

این فراخوان فرصتی برای بازیکنان نوجوان واجد شرایط است تا با حضور در فرایند ارزیابی فنی، استعداد و توانایی خود را برای حضور در تیم نوجوانان خیبر به نمایش بگذارند.