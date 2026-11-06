به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در ادعایی که تازگی ندارد، مدعی شد که واشنگتن با ایران در حال گفتگو است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: با ایران به نتایج بسیار خوبی دست پیدا می‌کنیم و در حال مذاکره با این کشور هستیم.

ترامپ در ادامه با بیان آرزوی خود برای باز بودن تنگه هرمز مدعی شد: تنگه هرمز باز است و در هفت ماه گذشته هیچ سربازی را از دست ندادیم.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود که واشنگتن در حال حاضر با ایران در حال تعامل است و باید دید اوضاع چگونه پیش خواهد رفت.

وی مدعی شد: ما دست به حملات محدودی در ایران می زنیم، اما این حملات اهداف خود را محقق می‌کنند.

درحالی که ایران کنترل کامل تنگه هرمز را در دست دارد، ترامپ مدعی شد: درحال اعمال بزرگ‌ترین محاصره در تاریخ نظامی هستیم و هیچ چیزی بدون موافقت ما از تنگه هرمز عبور نمی‌کند.

رئیس‌جمهوری آمریکا برای تکرار سخنان چند هفته گذشته اش مدعی شد که ایران به‌شدت خواهان دستیابی به توافق است.

ترامپ در بخش دیگری از اظهاراتش درباره جنگ اوکراین نیز به تکرار سخنانش ادامه داد و گفت: فکر می‌کنم روسیه و اوکراین برای نخستین بار خواهان دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ هستند.