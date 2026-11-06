به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند، شامگاه جمعه در آستانه مصاف تیمش با تراکتور تبریز در هفته دوازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، با اشاره به اهمیت و دشواری این مسابقه به رسانه‌ها اظهار کرد: بازی فردا مقابل تراکتور، دیداری بسیار مهم و سخت است و باید برابر یکی از قدرتمندترین تیم‌های فوتبال کشورمان به میدان برویم.

وی با ابراز امیدواری نسبت به کیفیت مسابقه افزود: امیدوارم بتوانیم بازی جذاب و تماشاگرپسندی را به نمایش بگذاریم و در کنار ارائه فوتبال خوب، امتیاز لازم را نیز از این دیدار کسب کنیم.

کمالوند: به‌جز دیدار با سپاهان، در هفته‌های اخیر خوب فوتبال بازی کرده‌ایم

سرمربی خیبر با اشاره به روند عملکرد تیمش در هفته‌های اخیر گفت: تیم ما تیم بسیار خوبی است و اگر بازی مقابل سپاهان را که روز خوب ما نبود، در نظر نگیریم، در دیدارهای اخیر هم فوتبال خوبی ارائه کرده‌ایم و هم توانسته‌ایم امتیازهای خوبی جمع‌آوری کنیم.

کمالوند ابراز امیدواری کرد این روند در دیدار برابر تراکتور نیز ادامه پیدا کند و خیبر بتواند ضمن نمایش یک بازی باکیفیت، نتیجه و امتیاز مورد نظر خود را به دست آورد.

بازگشت به تبریز با خاطرات فوتبالی؛ کمالوند از حضور در تراکتور گفت

سرمربی خیبر خرم‌آباد در بخش دیگری از صحبت‌های خود، بازگشت به تبریز را برای خود همراه با خاطرات خوش فوتبالی دانست و اظهار کرد: بسیار خوشحالم که به شهری برمی‌گردم که بسیاری از خاطرات خوب فوتبالی من در آن رقم خورده است.

وی افزود: حدود هشت سال در تبریز مربیگری کرده‌ام و این افتخار را داشته‌ام که بیش از سه سال نیز در خدمت تیم تراکتور باشم.

کمالوند با اشاره به علاقه خود برای دیدار با دوستان و آشنایان فوتبالی در تبریز پیش از مسابقه بیان کرد: دوست داشتم پیش از این دیدار به‌صورت حضوری در خدمت دوستان باشم، اما به دلیل شرایط پروازی این امکان فراهم نشد. امیدوارم پس از بازی بتوانم در خدمت دوستان خوبمان باشم.

تأکید بر ارائه فوتبال خوب و هجومی از سوی دو تیم

سرمربی خیبر در پایان با ابراز امیدواری نسبت به کیفیت فنی مسابقه گفت: امیدوارم هر دو تیم در بازی فردا فوتبال خوبی ارائه کنند؛ به‌گونه‌ای که هم تماشاگرانی که در ورزشگاه حضور دارند از تماشای مسابقه لذت ببرند و هم بینندگانی که از طریق گیرنده‌های خود بازی را دنبال می‌کنند، شاهد یک فوتبال خوب و هجومی از سوی هر دو تیم باشند.

کمالوند: تراکتور را به‌خوبی می‌شناسیم

سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، درباره شرایط تیم و آخرین وضعیت بازیکنان اظهار کرد: تیم تراکتور را به‌طور کامل می‌شناسیم و شناخت کافی از این تیم داریم.

وی با اشاره به غیبت تعدادی از بازیکنان خیبر در این مسابقه افزود: دو تا سه نفر از بازیکنان تیم به دلیل مصدومیت در اختیار نداریم و آقای قنبری نیز به دلیل اخراج در مسابقه گذشته، در این دیدار محروم است.

غیبت قنبری برای چند هفته

سرمربی خیبر درباره وضعیت قنبری توضیح داد: او علاوه بر محرومیت، با مصدومیت قدیمی نیز روبه‌رو بوده است و فکر می‌کنم برای چند هفته نتوانیم از حضور و توانایی‌های او استفاده کنیم.

اعتماد کمالوند به بازیکنان جوان خیبر

کمالوند با تأکید بر آمادگی سایر بازیکنان تیم عنوان کرد: سایر بچه‌ها آماده هستند و از آنجا که تیم ما جوان است، نگرانی زیادی بابت غیبت چند بازیکن نداریم.

وی ادامه داد: بازیکنان جوان ما به‌خوبی می‌توانند جای نفراتی را که به دلیل مصدومیت یا محرومیت در اختیار نداریم، پر کنند و امیدواریم در این مسابقه عملکرد خوبی داشته باشند.

هدف خیبر؛ کسب نتیجه مطلوب برابر تراکتور

سرمربی خیبر خرم‌آباد در پایان با ابراز امیدواری نسبت به کیفیت مسابقه پیش‌رو گفت: امیدوارم بازی خوبی برگزار شود و بتوانیم با دست پر از زمین خارج شویم.

خیبر خرم‌آباد در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به مصاف تراکتور تبریز می‌رود.