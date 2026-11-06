به گزارش خبرنگار مهر، اداره‌کل هواشناسی استان تهران، شامگاه جمعه، با صدور هشدار سطح قرمز شماره یک، نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی و احتمال وقوع مخاطرات جوی در مناطق شمالی و شمال‌غربی استان هشدار داد.

بر اساس اعلام روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان تهران، فعالیت این سامانه از بعدازظهر شنبه ۱۶ آبان آغاز می‌شود و تا یکشنبه ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت. مناطق شمالی استان، به‌ویژه میگون، امامزاده داوود، لواسان، دربند، آبعلی، دماوند، پردیس و شمیرانات تحت تأثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

مطابق این هشدار، بارش نسبتاً شدید تا شدید باران، رعدوبرق، مه‌آلودگی و وزش موقت باد شدید تا بسیار شدید در مناطق یادشده پیش‌بینی شده است. همچنین در توچال، شمشک، قله‌ها و ارتفاعات بالادست، بارش باران و برف، کولاک و احتمال وقوع توفان شدید و رعدوبرق وجود دارد.

هواشناسی استان تهران درباره پیامدهای فعالیت این سامانه اعلام کرد: جاری شدن روان‌آب، افزایش قابل‌ملاحظه سطح آب رودخانه‌ها، آب‌بردگی کرانه‌ها، سرریز و طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها و وقوع سیلاب ناگهانی همراه با انتقال رسوبات و پسماندها از مخاطرات احتمالی این شرایط جوی است.

بر اساس این هشدار، آب‌گرفتگی معابر شهری و روستایی، زیرگذرها و تونل‌ها، آسیب به زیرساخت‌هایی مانند کانال‌ها و پل‌ها و ساختمان‌های مسکونی و صنعتی نیز محتمل است. همچنین احتمال انباشت برف، اختلال در تردد و انسداد راه‌ها، به‌ویژه مسیرهای فرعی، کوهستانی و روستایی، وجود دارد.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران نسبت به خطر ریزش بهمن در ارتفاعات بالادست، قله‌ها و گردنه‌های برف‌گیر، برخورد صاعقه، سقوط اشیا از ارتفاعات و افتادن درختان و سازه‌های بلند و ناپایدار نیز هشدار داده است.

در بخش دیگری از این اطلاعیه، احتمال اختلال یا قطع خطوط ارتباطی و جریان حامل‌های انرژی از جمله آب، گاز و برق و همچنین خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی و دامداری مورد تأکید قرار گرفته است.

روابط عمومی اداره‌کل هواشناسی استان تهران از شهروندان خواست از هرگونه تردد غیرضروری در فضای باز، به‌ویژه راه‌های فرعی و مناطق سردسیر و کوهستانی، خودداری کنند و از حضور در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و روددره‌ها بپرهیزند.

همچنین به شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها توصیه شده است آمادگی لازم را برای مقابله با سیلاب و مدیریت روان‌آب‌ها داشته باشند. آماده‌سازی تجهیزات برف‌روبی در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر، ایمن‌سازی جاده‌ها و مدیریت تردد در محورهای مواصلاتی استان نیز از دیگر اقدامات مورد تأکید در این هشدار است.

این اطلاعیه بر ضرورت آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی، امدادی و مدیریت بحران استان و شهر تهران و همچنین آمادگی پلیس راهور برای مدیریت تردد در مسیرهای کوهستانی تأکید کرده است.