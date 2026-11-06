سیدعیسی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی، به‌صورت حضوری و میدانی در میان عشایر ساکن مناطق قشلاقی شهرستان حضور یافتیم و ضمن اطلاع‌رسانی درباره آخرین وضعیت جوی، توصیه‌ها و آموزش‌های لازم برای پیشگیری از حوادث احتمالی ارائه شد.

وی با اشاره به پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی در لرستان افزود: بر اساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان، از بامداد شنبه ۱۶ آبان تا اواسط روز یکشنبه، سامانه بارشی بسیار فعالی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بارندگی‌های سیل‌آسا، رعدوبرق، وزش باد شدید و بارش تگرگ در بسیاری از مناطق پیش‌بینی شده است.

توصیه‌های ایمنی به عشایر مناطق قشلاقی

رئیس اداره امور عشایر پلدختر بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی عشایر تأکید کرد و گفت: از همه عشایر درخواست می‌شود در مدت فعالیت این سامانه، از چرای دام، اطراق و استقرار در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و آبراهه‌ها و همچنین ترددهای غیرضروری خودداری کنند و در مناطق امن و دور از مسیر جریان سیلاب مستقر شوند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت حفاظت از جان عشایر و دام‌های آنان خاطرنشان کرد: اداره امور عشایر پلدختر تا پایان فعالیت سامانه بارشی، وضعیت مناطق عشایری را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و با هماهنگی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، اقدامات لازم را برای کاهش مخاطرات احتمالی در دستور کار دارد.