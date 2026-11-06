به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در صفحه شخصی خود نوشت: اجازه نمیدهیم ترامپ بیهزینه و غرامت از منطقه فرار کند.
وی تاکید کرد: پاسخ ما به هر خطا، ضربهای کاری است تا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا یعنی اسرائیل را یکبار برای همیشه آزاد کنیم.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت: پاسخ ما به هر خطا، ضربهای کاری است تا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا یعنی اسرائیل را یکبار برای همیشه آزاد کنیم.
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در صفحه شخصی خود نوشت: اجازه نمیدهیم ترامپ بیهزینه و غرامت از منطقه فرار کند.
وی تاکید کرد: پاسخ ما به هر خطا، ضربهای کاری است تا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا یعنی اسرائیل را یکبار برای همیشه آزاد کنیم.
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