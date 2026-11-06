به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی در صفحه شخصی خود نوشت: اجازه نمی‌دهیم ترامپ بی‌هزینه و غرامت از منطقه فرار کند.

وی تاکید کرد: پاسخ ما به هر خطا، ضربه‌ای کاری است تا بزرگترین پایگاه نظامی آمریکا یعنی اسرائیل را یکبار برای همیشه آزاد کنیم.