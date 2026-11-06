به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو شامگاه جمعه در دیدار با جمعی از ساکنان محله نیروگاه قم، از برنامه‌های استان برای ارتقای زیرساخت‌های شهری، توسعه خدمات عمومی و پیگیری مطالبات شهروندان سخن گفت و بر ضرورت توجه به خواسته‌ها و رضایت مردم در اجرای طرح‌های محله‌ای تأکید کرد.



استاندار قم ضمن قدردانی از حضور و همراهی مردم در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: ایستادگی و مشارکت مردم در شرایط گوناگون، پشتوانه مسئولان برای ادامه مسیر خدمت‌رسانی است و همراهی آنان موجب شد دشمن با وجود برنامه‌ریزی برای دستیابی سریع به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران ناکام بماند.



بهنام‌جو با اشاره به محل استقرار موکب سیدالشهدا(ع) افزود: این موکب در محدوده‌ای فعالیت می‌کند که در گذشته شاهد برخی تحرکات علیه نظام بوده است، اما اکنون حضور مردم و فعالیت‌های مردمی در این مکان، جلوه‌ای از پایبندی و همراهی آنان با نظام و انقلاب را نشان می‌دهد.



وی ارتباط مستقیم با شهروندان را از زمینه‌های مؤثر در شناسایی و پیگیری مسائل محلات دانست و گفت: حضور در میان مردم و موکب‌ها علاوه بر فراهم کردن فرصت قدردانی از خادمان و فعالان مردمی، امکان شنیدن بی‌واسطه مطالبات و بررسی مشکلات موجود را فراهم می‌کند و این ارتباط باید به اقدامات اجرایی و پیگیری‌های عملی منتهی شود.



تکمیل شبکه فاضلاب در دستور کار قرار دارد



استاندار قم در پاسخ به مطالبات شهروندان درباره توسعه شبکه فاضلاب در محله نیروگاه و سایر مناطق شهر اظهار کرد: پیش از آغاز طرح جدید در سال گذشته، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون حدود ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت استان به شبکه فاضلاب متصل شده بودند و پروژه جدید نیز با هدف فراهم کردن امکان بهره‌مندی جمعیتی در همین حدود از این زیرساخت آغاز شد.



بهنام‌جو با اشاره به پیشرفت عملیات اجرایی این طرح و هزینه‌های انجام‌شده برای آن افزود: بخش قابل‌توجهی از مراحل اجرایی پروژه به انجام رسیده است، اما برای تکمیل آن همچنان به حدود ۱۵ تا ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.



وی ادامه داد: برنامه‌ریزی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز این پروژه در حال انجام است تا بتوان طی یک دوره دوساله، جمعیت بیشتری از استان به‌ویژه ساکنان مناطق کمتر برخوردار و محدوده‌های حاشیه‌ای را زیر پوشش شبکه فاضلاب قرار داد.



استاندار قم همچنین درباره تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های عمرانی استان تصریح کرد: استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌ها و فعال‌سازی سرمایه‌های راکد می‌تواند بخشی از منابع مالی لازم برای اجرای طرح‌های ضروری را فراهم کند و استان قم نیز از این فرصت برای پیشبرد پروژه‌های زیرساختی بهره می‌برد.



ناوگان اتوبوسرانی قم ۲۰۰ دستگاه افزایش می‌یابد



بهنام‌جو در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبه شهروندان درباره کمبود وسایل حمل‌ونقل عمومی پرداخت و اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰ دستگاه اتوبوس در شهر قم فعالیت دارند که این تعداد با توجه به جمعیت و گستردگی محدوده شهری پاسخگوی نیاز موجود نیست.



وی با اشاره به پیگیری موضوع توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی در نشست با اعضای شورای اسلامی شهر قم افزود: از مدیریت شهری خواسته‌ایم تأمین نیازهای اساسی شهروندان، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل عمومی، در اولویت برنامه‌ریزی و تخصیص منابع قرار گیرد.



استاندار قم با بیان اینکه افزایش حداقل ۲۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان شهری در دستور کار قرار گرفته است، گفت: هدف‌گذاری انجام‌شده بر این است که این تعداد اتوبوس تا پایان سال آینده به ناوگان حمل‌ونقل عمومی قم اضافه شود.



بهنام‌جو با اشاره به گسترش محدوده شهر و ضرورت تسهیل دسترسی شهروندان به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و دیگر نقاط شهری خاطرنشان کرد: تقویت ناوگان اتوبوسرانی علاوه بر کاهش هزینه‌های رفت‌وآمد مردم، می‌تواند در مدیریت ترافیک شهری و کاهش آلودگی هوا نیز مؤثر باشد.



تأمین منابع پروژه‌های عمرانی از ظرفیت دارایی‌های استان



استاندار قم در ادامه با تشریح برخی اقدامات انجام‌شده برای تأمین اعتبارات پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از ظرفیت سرمایه‌های بلااستفاده، از جمله راهکارهایی است که می‌توان از طریق آن منابع مورد نیاز طرح‌های زیربنایی و خدماتی را تأمین کرد.



وی با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه آموزش‌وپرورش افزود: در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان برای ساخت و توسعه فضاهای آموزشی هزینه شد و میزان هزینه‌کرد در این بخش در سال جاری تاکنون به حدود دو و نیم برابر رقم سال گذشته رسیده است.



بهنام‌جو تأکید کرد: این اقدامات با استفاده از ظرفیت‌های موجود در داخل استان دنبال شده و تلاش بر این بوده است که منابع مورد نیاز برای توسعه فضاهای آموزشی از توانمندی‌ها و امکانات استان تأمین شود.



وی همچنین آزادسازی و بهره‌گیری از ظرفیت زمین‌ها و دارایی‌های راکد برای تأمین بخشی از منابع مالی پروژه فرودگاه قم را نمونه دیگری از استفاده از سرمایه‌های موجود برای پیشبرد طرح‌های زیربنایی عنوان کرد.



اجرای طرح‌های محله‌ای با رضایت ساکنان دنبال می‌شود



استاندار قم در بخش دیگری از این دیدار با اشاره به اجرای طرح‌های عمرانی در سطح محلات اظهار کرد: پیش از اجرای پروژه‌های محله‌ای باید ابعاد مختلف طرح برای ساکنان تبیین شود و دیدگاه‌ها و مطالبات مردم نیز در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.



بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت جلب رضایت شهروندان افزود: چنانچه درباره اجرای یک طرح مخالفت یا ابهام جدی از سوی ساکنان وجود داشته باشد، باید موضوع تا زمان بررسی دقیق و تعیین تکلیف نهایی متوقف بماند و پس از روشن شدن ابعاد آن درباره ادامه اجرا تصمیم‌گیری شود.



وی در پایان بر لزوم استمرار ارتباط میان مسئولان و شهروندان تأکید کرد و خواستار توجه دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری به مسائل مطرح‌شده از سوی مردم و پیگیری مطالبات آنان در مسیر توسعه خدمات و ارتقای کیفیت زندگی در محلات قم شد.