به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری، امام‌جمعه ضیاءآباد، جمعه‌شب در اجتماع مردم این شهر که به مناسبت ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار شد، با تسلیت این ایام و قدردانی از حضور مردم، خانواده‌های شهدا و ایثارگران و برگزارکنندگان مراسم، به تبیین جایگاه حضرت زهرا(س) و ضرورت الگوگیری از سیره آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در معارف اسلامی اظهار کرد: شناخت شخصیت و سیره حضرت زهرا(س) تنها به بیان فضائل ایشان محدود نمی‌شود، بلکه باید رفتار و انتخاب‌های آن حضرت را در زندگی خود به کار بگیریم.

امام‌جمعه ضیاءآباد یکی از مهم‌ترین جلوه‌های سبک زندگی فاطمی را توجه به رضایت خداوند در انتخاب‌های زندگی دانست و با اشاره به ازدواج حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: در این ازدواج، معیارهای مادی و ثروت جایگاهی تعیین‌کننده نداشت و رضایت الهی و پایبندی به ارزش‌های دینی محور انتخاب بود.

منصوری با انتقاد از رواج تجمل‌گرایی و چشم‌وهم‌چشمی در برخی ازدواج‌ها افزود: امروز در بعضی خانواده‌ها پیش از آنکه درباره ایمان، اخلاق و پایبندی فرد به ارزش‌های دینی پرس‌وجو شود، مسائلی مانند داشتن خودرو، خانه و امکانات مالی مورد توجه قرار می‌گیرد؛ در حالی که این نگاه می‌تواند مسیر ازدواج جوانان را دشوار کند.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین مراسم ازدواج و تهیه جهیزیه، این رویه‌ها را از موانع تشکیل خانواده دانست و تأکید کرد: بسیاری از وسایلی که با هزینه‌های بالا تهیه می‌شوند، ممکن است هیچ‌گاه مورد استفاده قرار نگیرند، اما فشار مالی و انتظارات غیرضروری، آغاز زندگی مشترک را برای جوانان سخت می‌کند.

هشدار درباره کاهش فرزندآوری و سقط جنین

امام‌جمعه ضیاءآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت فرزندآوری، از خانواده‌ها خواست نگرانی‌های اقتصادی و ملاحظات مادی را تنها معیار تصمیم‌گیری درباره داشتن فرزند قرار ندهند.

وی با انتقاد از ترویج سبک زندگی غربی و برخی الگوهای مصرف‌گرایانه، نسبت به پیامدهای کاهش تمایل به تشکیل خانواده و فرزندآوری هشدار داد و گفت: در نگاه دینی، فرزندآوری و تربیت نسل صالح از مسئولیت‌های مهم خانواده است و نباید تحت تأثیر فرهنگ تجمل‌گرایی و معیارهای نادرست قرار گیرد.

منصوری همچنین با اشاره به مسئله سقط جنین، این موضوع را از منظر شرعی و اخلاقی مورد توجه قرار داد و بر ضرورت صیانت از حق حیات جنین و آگاهی خانواده‌ها از احکام شرعی و پیامدهای این اقدام تأکید کرد.

توجه به معنویت در زندگی مشترک

وی در ادامه با اشاره به زندگی مشترک حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین علی(ع)، همراهی، همکاری و توجه متقابل را از ویژگی‌های این خانواده دانست و گفت: زندگی مشترک باید بر پایه محبت، احترام، همدلی و همراهی شکل بگیرد و زن و شوهر در مسیر مشکلات زندگی پشتیبان یکدیگر باشند.

امام‌جمعه ضیاءآباد همچنین با اشاره به توجه حضرت زهرا(س) به آخرت و یاد مرگ، بر ضرورت حفظ معنویت در زندگی تأکید کرد و از جوانان خواست آغاز زندگی مشترک را با دعا، عبادت و پایبندی به ارزش‌های دینی همراه کنند.