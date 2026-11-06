کامران فرمان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت رعایت توصیه‌های زیست‌محیطی همزمان با فعالیت سامانه‌های بارشی و احتمال وقوع سیلاب اظهار کرد: شهروندان باید در زمان بارندگی و پس از آن از نزدیک شدن به رودخانه‌ها، مسیل‌ها، آبراهه‌ها و حاشیه سدها خودداری کنند و هشدارهای ایمنی را جدی بگیرند.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از انسداد مسیر عبور آب افزود: ریختن زباله، نخاله‌های ساختمانی و پسماند در مسیل‌ها، کانال‌های هدایت آب و حریم رودخانه‌ها می‌تواند جریان طبیعی آب را مختل کرده و شدت خسارات ناشی از سیلاب را افزایش دهد؛ بنابراین شهروندان باید از رهاسازی این مواد در چنین محدوده‌هایی جداً پرهیز کنند.

پرهیز از ورود به زیستگاه‌های طبیعی و مناطق پرخطر

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با اشاره به مخاطرات حضور در طبیعت هنگام وقوع سیلاب تصریح کرد: مردم در زمان بروز سیلاب باید از ورود به مناطق حفاظت‌شده، دره‌ها، تنگه‌ها و مسیرهای کوهستانی پرخطر خودداری کنند.

فرمان‌پور همچنین به دامداران و عشایر توصیه کرد دام‌های خود را از حاشیه رودخانه‌ها و آبراهه‌های فصلی دور نگه دارند تا از گرفتار شدن دام‌ها در جریان سیلاب جلوگیری شود.

وی با هشدار نسبت به آلودگی منابع آب و زیستگاه‌های طبیعی خاطرنشان کرد: شهروندان از شست‌وشوی خودرو، تخلیه فاضلاب و رهاسازی مواد نفتی و شیمیایی در آبراهه‌ها خودداری کنند؛ چراکه جریان سیلاب می‌تواند این آلاینده‌ها را به منابع آبی و زیستگاه‌های طبیعی منتقل کند و آسیب‌های زیست‌محیطی به همراه داشته باشد.

حفاظت از حیات‌وحش در شرایط سیلابی

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان با تأکید بر ضرورت مراقبت از حیات‌وحش در زمان وقوع سیلاب گفت: در صورت مشاهده جانوران گرفتار در سیلاب یا حیات‌وحش آسیب‌دیده، مردم نباید به آنها دست بزنند یا به‌صورت خودسرانه اقدام به جابه‌جایی‌شان کنند، بلکه لازم است موضوع را به محیط‌بانان اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی و ایمن انجام شود.

فرمان‌پور تأکید کرد: رعایت این توصیه‌ها علاوه بر کمک به حفظ جان شهروندان و کاهش خسارات ناشی از سیلاب، نقش مهمی در جلوگیری از آلودگی منابع آب، صیانت از زیستگاه‌های طبیعی و حفاظت از گونه‌های حیات‌وحش دارد.