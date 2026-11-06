به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دفتر رسانه‌ای بین‌المللی قطر اعلام کرد که «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور تأکید کرده است که آمریکا و ایران همچنان برای دستیابی به توافق به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند.

این دفتر همچنین تأکید کرد که گزارش ها مبنی بر این که جناب نخست وزیر صراحتا گفته باشد که مذاکرات آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق شکست خورده، دروغ است.ساعاتی پیش بود که برخی رسانه ها مدعی شده بودند که بن عبدالرحمن اعلام کرده که آمریکا و ایران به صورت رسمی برای رسیدن به یک توافق جامع شکست خوردند.

اظهارات بن عبدالرحمن یک روز پس از تماس تلفنی امیر قطر و رئیس جمهوری آمریکاانجام می شود.

دفتر امیر قطر روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد: شیخ تمیم و ترامپ درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه گفتگو کردند و امیر قطر بر اهمیت گفتگو و دیپلماسی برای حل اختلافات و پرهیز از درگیری تاکید کرد.

براساس این گزارش، «شیخ تمیم همچنین خواستار گفت‌وگو برای تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی شد.»

بنا بر گزارش دفتر امیر قطر، دو طرف همچنین تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین طرف‌های ذیربط را بررسی و درباره روند گفتگو برای دستیابی به توافقی جامع که به بحران در منطقه پایان دهد، گفتگو کردند.

وزارت امور خارجه قطر نیز ادعای شکست مذاکرات واشنگتن و تهران را تکذیب کرد

وزارت امور خارجه قطر با رد گزارش‌های منتشرشده مبنی بر اعلام شکست مذاکرات میان آمریکا و ایران از سوی نخست‌وزیر و وزیر خارجه این کشور، تأکید کرد که دو طرف همچنان برای دستیابی به توافق تلاش می‌کنند.

این وزارتخانه اعلام کرد گزارش‌های منتشرشده مبنی بر اینکه نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور از شکست واشنگتن و تهران در دستیابی به توافق خبر داده، صحت ندارد.

این وزارتخانه با تأکید بر رد قاطع تلاش‌ها برای گمراه کردن افکار عمومی و تضعیف تلاش‌های دیپلماتیک در این مقطع حساس، اعلام کرد که بن عبدالرحمن به‌صراحت تأکید کرده است که دو طرف همچنان به تلاش‌های خود برای دستیابی به توافق ادامه می‌دهند.

وزارت امورخارجه قطر همچنین اعلام کرد که دامن زدن به این ادعاها تنها به سود کسانی است که به دنبال تداوم جنگ و بی‌ثباتی منطقه هستند.

نخست‌وزیر قطر: تلاش‌های میانجی‌گرانه برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه ادامه دارد

نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر با تأکید بر تداوم تلاش‌های دوحه برای جلوگیری از خارج شدن اوضاع منطقه از کنترل، ابراز امیدواری کرد که طرف‌ها به توافقی دست یابند و از دور تازه‌ای از تنش و درگیری جلوگیری شود.

محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی، نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر، اعلام کرد تلاش‌های این کشور برای جلوگیری از تشدید گسترده تنش‌ها در منطقه و خارج شدن اوضاع از کنترل همچنان ادامه دارد.

وی گفت: در هفته‌های گذشته با دولت آمریکا برای مهار اوضاع در منطقه همکاری کردیم. نیت دولت آمریکا برای دستیابی به راه‌حل، حتی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای، همچنان وجود دارد.

نخست‌وزیر قطر با اشاره به روند مذاکرات افزود: نمی‌توانیم منتظر رسیدن به یک توافق ایده‌آل بمانیم و امیدواریم به توافقی خوب دست پیدا کنیم. نباید به صداهای تندروهایی گوش دهیم که می‌خواهند روند مذاکرات را به تصرف خود درآورند.

وی با بیان اینکه اقدامات زیادی انجام شده است، ابراز امیدواری کرد که امکان دستیابی به یک راه‌حل وجود داشته باشد و گفت در چارچوب تلاش‌ها برای رسیدن به توافق، با همه وزیران امور خارجه کشورهای منطقه تماس گرفته است.

آل‌ثانی تأکید کرد: نمی‌توان این مسئله را بدون راه‌حل رها کرد و تحمل دور دیگری از تشدید تنش در منطقه را نداریم. دور اخیر تنش‌ها هیچ دستاورد مثبتی برای منطقه نداشت.

وی با اشاره به تحولات منطقه پس از هفتم اکتبر گفت: با وجود تلاش‌های میانجی‌گرانه‌ای که انجام دادیم، از آن زمان تاکنون چیزی جز بی‌ثباتی در منطقه شاهد نبودیم.



نخست‌وزیر قطر همچنین اظهار کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در غزه، بیش از هزار نفر کشته شده‌اند و در لبنان نیز با وجود برقراری آتش‌بس حملات و بمباران‌ها همچنان ادامه دارد.

وی بار دیگر بر ضرورت حل‌وفصل مسئله ایران تأکید کرد و گفت نمی‌توان این موضوع را بدون راه‌حل رها کرد و منطقه توان تحمل دور دیگری از تشدید تنش را ندارد.

آل‌ثانی در پایان گفت: ما بر این باوریم که بهترین راه برای گرد هم آوردن همه طرف‌ها در منطقه، رسیدگی به نگرانی‌های هر یک از طرف‌هاست.