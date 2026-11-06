به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، در واکنش به سرنگونی یک فروند پهپاد MQ۹ این کشور در جزیره قشم اعلام کرد: گزارش‌ها درباره این جزیره را شنیده‌ایم؛ اوضاع نسبتاً آرام است و در این‌ باره اظهارنظر دیگری نداریم.

این در حالی است که روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در بیانیه ای اعلام کرد که یک فروند پهپاد MQ۹ دشمن متجاوز آمریکایی، با آتش سامانه‌های نوین نیروی پدافند هوایی ارتش، تحت شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در آسمان قشم مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.