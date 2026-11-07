مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: فردا افزایش دما در سطح استان پیش‌بینی می‌شود، اما در این روز بارشی نخواهیم داشت.

وی افزود: سامانه بارشی مؤثری از روز یکشنبه به‌تدریج وارد استان می‌شود و فعالیت خود را با بارش‌های پراکنده آغاز می‌کند، اما از عصر یکشنبه با تقویت ناپایداری‌ها، رگبار و رعدوبرق در مناطق مختلف استان گسترش می‌یابد و در برخی نقاط بارش‌ها شدت خواهد گرفت.

اصحابی با بیان اینکه اوج فعالیت این سامانه برای روز دوشنبه پیش‌بینی شده است، گفت: همزمان با فعالیت سامانه بارشی، کاهش محسوس دمای هوا نیز در استان رخ می‌دهد و از یکشنبه شب، بارش برف در ارتفاعات گلستان دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: فعالیت این سامانه تا حوالی بعدازظهر روز سه‌شنبه ادامه خواهد داشت و بر همین اساس، از یکشنبه شب تا صبح سه‌شنبه، بارش برف در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

احتمال سیلاب و اختلال در تردد جاده‌ای

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه بارشی گفت: آب‌گرفتگی گسترده معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها، طغیان رودخانه‌ها، جاری شدن سیلاب، اختلال در تردد جاده‌ای و ناوگان حمل‌ونقل، کاهش دید افقی و برخورد صاعقه از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه خواهد بود.

اصحابی همچنین از احتمال افزایش مصرف حامل‌های انرژی در پی کاهش دما خبر داد و گفت: با توجه به شرایط پیش‌بینی‌شده، ضروری است شهروندان از توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و سفرهای غیرضروری را به تعویق بیندازند.

وی با اشاره به صدور هشدار نارنجی کشاورزی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، احتمال وارد شدن خسارت به محصولات کشاورزی وجود دارد و کشاورزان باید توصیه‌های اعلام‌شده را جدی بگیرند.