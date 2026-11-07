به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، پایگاه خبری آکسیوس نوشت که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا تلاش‌های پشت‌پرده برای دستیابی به توافقی جدید با ایران با هدف برقراری آتش‌بس و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای را هدایت می‌کند.

براساس گزارش آکسیوس، «ونس تقریباً به‌صورت روزانه با میانجی‌هایی از قطر و پاکستان گفت‌وگو کرده و پیشنهاد ازسرگیری مذاکرات مستقیم با تهران را مطرح کرده است.»

این پایگاه خبری همچنین گزارش داد که دونالد ترامپ اجازه داده است مسیر دیپلماسی همچنان ادامه یابد؛ این در حالی است که نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آماده‌باش قرار دارند.