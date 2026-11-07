به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی و تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد سامانه بارشی که از روز گذشته از نواحی شمال غربی وارد کشور شده است، طی روزهای ابتدایی هفته آینده موجب بارش یا رگبارهای باران، احتمال وقوع رعدوبرق و تگرگ و همچنین وزش باد شدید موقتی در استان مرکزی خواهد شد.

اداره کل هواشناسی استان مرکزی با تأکید بر ماهیت رگباری این بارش‌ها، اعلام کرد که احتمال تشدید بارش‌ها در برخی مناطق این استان تا ظهر یکشنبه بسیار بالا است.

بر اساس این گزارش، علاوه بر صدور هشدار سطح زرد، اداره هواشناسی استان مرکزی با توجه به شدت احتمالی بارش‌ها و پدیده رعدوبرق، هشدار سطح نارنجی را نیز صادر کرده است.

همچنین پیش‌بینی می‌شود با عبور این سامانه بارشی، دمای هوا در سطح استان به‌طور محسوسی کاهش یابد.

مسئولان هواشناسی از شهروندان درخواست کردند در صورت امکان، اقدامات احتیاطی لازم را در برابر رگبارهای شدید و بادهای موقتی طی روزهای مذکور انجام دهند.