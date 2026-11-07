به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ان‌بی‌سی به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که برخی مشاوران دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به وی اطلاع دادند فرصت پیش روی وی برای ازسرگیری جنگ با ایران رو به کاهش است.

این شبکه به نقل از مقام‌های آمریکایی افزود که ترامپ هنوز درباره ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران تصمیمی نگرفته است.

در همین حال، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از یک مقام کاخ سفید گزارش داد که ترامپ برای اتخاذ هرگونه تصمیم درباره ایران عجله‌ای ندارد.

این روزنامه همچنین به نقل از منابع آگاه از وجود اختلاف میان مشاوران و متحدان ترامپ درباره پایان دادن به جنگ با ایران یا از سرگیری حملات علیه این کشور خبر داد.

بر اساس این گزارش، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری این کشور خواستار تشدید تحریم‌ها و ادامه محاصره ایران هستند.

در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، در تلاش‌اند از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق حمایت کنند.

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی همچنین گزارش داد که «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا و «برد کوپر»، فرمانده فرماندهی مرکزی این کشور نیز از بازگشت به جنگ علیه ایران حمایت می‌کنند.

این روزنامه همچنین به نقل از مقام‌های آمریکایی اعلام کرد که قرار است مقام‌های ایرانی طی روزهای آینده و احتمالاً حتی امروز به دوحه بازگردند تا درباره توافقی احتمالی گفت‌وگو کنند.

بر اساس این گزارش، توافق احتمالی می‌تواند راه خروجی برای ترامپ فراهم کند که به حفظ آبروی او در پایان دادن به جنگ منجر شود.

وال‌استریت ژورنال به نقل از منابع خود افزود که طرح توافق مطرح‌شده، مدت مذاکرات میان واشنگتن و تهران را از ۶۰ روز به دو روز کاهش می‌دهد.