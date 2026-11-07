به گزارش خبرنگار مهر، مهتاب رهنما صبح شنبه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات قرآن کریم و سومین دوره مسابقات ستاره‌های قرآنی ویژه خانواده‌های شاغل و وابسته پایوران سپاه قدس گیلان در مشهد،اظهار کرد: این مسابقات در رشته‌های حفظ، ترتیل، تحقیق، اذان، مفاهیم، نهج‌البلاغه و صحیفه سجادیه برگزار شد.

مسئول امور خانواده سپاه قدس گیلان افزود: این رقابت‌ها در مرحله مقدماتی در پنج گروه همسران، فرزندان دختر و پسر زیر ۱۵ و بالای ۱۶ سال، با حضور ۲۹۸ شرکت‌کننده انجام شد.

وی تصریح کرد: در مرحله دوم، ۱۵۷ منتخب مقدماتی با یکدیگر به رقابت پرداختند و ۳۴ نفر از نفرات اول هر رشته و ستاره‌ها در آزمون انتخابی تهران شرکت نمودند که از این بین ۱۸ نفر جهت شرکت در مرحله کشوری راهی مشهدالرضا شدند.

رهنما با اشاره به جایگاه ویژه مسابقات ستاره‌های قرآنی گفت: این بخش از مسابقات، ویژه برترین های قرآنی خانواده کارکنان در سال‌های گذشته است و مقام آوران این بخش به عبارتی قهرمانِ قهرمان‌های قرآنی مسابقات خانواده کارکنان کشور هستند.

وی افزود: کسب ۶ رتبه کشوری قرآنی شامل ۲ برگزیده ستاره‌ها و ۴ منتخب شانزدهمین دوره، جلوه‌ای از شگفتی آفرینی خانواده‌های پایور سپاه قدس گیلان در این دوره از مسابقات بود.

مسئول امور خانواده سپاه قدس گیلان این موفقیت را حاصل تلاش مستمر شرکت‌کنندگان، خانواده هایشان و دارالقرآن مرکز امور خانواده سپاه قدس گیلان در مسیر ترویج فرهنگ قرآنی و شناسایی استعدادهای درخشان بیان کرد.