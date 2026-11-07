سید ایرج مصطفوی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود و تقویت فعالیت سامانه بارشی در استان خبر داد و گفت: با فعالیت این سامانه از امروز شنبه تا پایان روز دوشنبه، بارش باران، رعدوبرق و احتمال تگرگ، به‌ویژه در ارتفاعات و مناطق شمالی استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای استان سمنان اظهار کرد: سامانه کم‌فشار بارشی از امروز شنبه از سمت شمال وارد استان شده و فعالیت آن طی روزهای آینده تقویت خواهد شد.

مصطفوی افزود: امروز و فردا در نقاط مختلف استان، به‌ویژه مناطق مرتفع و شمالی، شاهد بارش باران و در برخی نقاط احتمال بارش تگرگ خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه شدت بارش‌ها در ارتفاعات شمالی بیشتر خواهد بود، گفت: بارش‌ها در برخی مناطق به‌صورت تگرگ رخ می‌دهد که می‌تواند موجب لغزندگی جاده‌های برون‌شهری در نیمه شمالی استان و کاهش دید افقی رانندگان شود.

مصطفوی با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه تا پایان روز دوشنبه بیان کرد: رعدوبرق، بارش باران و احتمال آب‌گرفتگی معابر شهری و برون‌شهری از پیامدهای این سامانه بارشی است و لازم است شهروندان از سفر به ارتفاعات و ییلاقات استان در این مدت خودداری کنند.

وی همچنین از کاهش محسوس دمای هوا در سطح استان خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا طی روزهای شنبه تا دوشنبه در نقاط مختلف استان سمنان بین پنج تا هفت درجه سانتی‌گراد کاهش یابد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با تأکید بر ضرورت اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از سیلاب و روان‌آب‌ها، تصریح کرد: خودداری از صعود به ارتفاعات و حضور در ییلاقات، محکم‌سازی سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی، احتیاط در تردد از مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک و همچنین استحکام‌بخشی و ترمیم سقف و سازه‌های گلخانه‌ای در برابر وزش بادهای شدید از جمله توصیه‌های هواشناسی به شهروندان است.

مصطفوی با اشاره به احتمال انسداد کانال‌ها، آبراهه‌ها و دهانه پل‌ها در پی بارش‌ها گفت: لازم است تمهیدات پیشگیرانه برای مدیریت آب‌گرفتگی در محورهای مواصلاتی استان نیز در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران از امروز تا روز سه‌شنبه در حالت آماده‌باش قرار دارند، خاطرنشان کرد: با وجود آماده‌باش دستگاه‌های اجرایی، از مردم درخواست می‌شود از سفر به گردنه‌ها، ارتفاعات و ییلاقات استان در مدت فعالیت این سامانه بارشی خودداری کنند.

بر اساس اطلاعیه هواشناسی استان سمنان، از امروز شنبه تا اوایل روز سه‌شنبه، فعالیت سامانه بارشی در استان تقویت می‌شود و در ارتفاعات و نواحی شمالی، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و احتمال تگرگ پیش‌بینی شده است. همچنین مه‌آلودگی محورهای شمالی و احتمال وقوع روان‌آب و سیلاب‌های نقطه‌ای دور از انتظار نیست.