فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هشدارهای هواشناسی و پیش‌بینی بارندگی‌های شدید و احتمال وقوع سیلاب در مناطق مختلف استان، از آماده‌باش کامل نیروها، تجهیزات و امکانات این اداره‌کل برای مقابله با حوادث احتمالی خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی صدور هشدارهای هواشناسی، تمامی ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی اداره‌کل و ادارات امور عشایر شهرستان‌ها برای پیشگیری از حوادث احتمالی و مدیریت شرایط اضطراری بسیج شده‌اند.

یاسمی افزود: پایش مستمر وضعیت مناطق عشایری، بررسی راه‌های دسترسی، شناسایی نقاط حادثه‌خیز و مستعد سیلاب، آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری و آبرسانی و هماهنگی با دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرکل امور عشایر استان ایلام با تأکید بر اینکه حفظ جان و سلامت جامعه عشایری اولویت اصلی این مجموعه است، تصریح کرد: در صورت بروز هرگونه حادثه، نیروهای عملیاتی آمادگی دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به امدادرسانی، بازگشایی مسیرهای عشایری و رفع مشکلات احتمالی اقدام کنند.

وی از جامعه عشایری استان خواست با جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی، از استقرار در حریم رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب خودداری کرده و از عبور از مسیرهای سیلابی و بستر رودخانه‌ها در زمان بارندگی و طغیان آب جداً پرهیز کنند.

یاسمی در پایان تأکید کرد: اداره‌کل امور عشایر استان ایلام با تمام توان و ظرفیت در کنار جامعه عشایری قرار دارد و آمادگی لازم برای ارائه خدمات و پشتیبانی در شرایط اضطراری را حفظ خواهد کرد.