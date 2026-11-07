به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از ۲ منبع نظامی سوری و یک مسئول آمریکایی فاش کرد که ده ها عنصر نظامی سوری طی هفته های اخیر با هدف آموزش عناصر سعودی و مهره های مزدور یمنی وارد عربستان شده اند.

بر اساس این گزارش، مسئول آمریکایی مذکور هشدار داد که استقرار عناصر سوری برای کمک به عربستان در جنگ علیه یمن ممکن است باعث شود این کشور به درگیری های گسترده تری کشیده شود که تبعات زیادی برای سوریه خواهد داشت.

پیشتر یک مسئول آمریکایی در گفتگو با رویترز تاکید کرده بود که اعزام عناصر سوری به یمن طی نشست محمد بن سلمان ولی عهد عربستان با ابومحمد الجولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه طی ماه گذشته در ریاض مطرح شده بود.