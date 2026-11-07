سعید قادری، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده‌باش کامل نیروها و تجهیزات عملیاتی این سازمان در پی صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و اعلام اداره کل مدیریت بحران استانداری خبر داد.

وی با اشاره به پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی از روز چهارشنبه ۱۳ آبان تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان اظهار کرد: با توجه به احتمال بارش‌های شدید، رعدوبرق، وزش باد و آبگرفتگی معابر و وقوع سیلاب‌های محلی، نیروهای عملیاتی و ایستگاه‌های آتش‌نشانی در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

قادری افزود: این آمادگی با هدف ارائه خدمات فوری به شهروندان در صورت بروز حوادث احتمالی ایجاد شده و تلاش می‌شود نیروهای امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در محل حادثه حاضر شوند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی کرمانشاه با اشاره به اقدامات پیشگیرانه این سازمان تصریح کرد: بررسی و آماده‌سازی تجهیزات امدادی، خودروهای عملیاتی و دستگاه‌های تخلیه آب در دستور کار قرار گرفته و هماهنگی‌های لازم برای مدیریت حوادث احتمالی ناشی از بارندگی انجام شده است.

وی از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، از توقف یا تردد غیرضروری در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آبگرفتگی خودداری کنند و خودروهای خود را در زیر درختان یا سازه‌های ناپایدار پارک نکنند.

قادری در پایان تأکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه حادثه یا آبگرفتگی که نیازمند حضور نیروهای آتش‌نشانی باشد، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند.