مهدی فیض‌بخش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در این دوره از مسابقات جنوب شرق کشور که در روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه به میزبانی شهرستان زاهدان برگزار شد، تیم کاراته بانوان قاینات با مربیگری فاطمه‌سادات براتی توانست بار دیگر برای خراسان جنوبی افتخارآفرینی کند.

وی افزود: در این رقابت‌ها هانیه طلایی، مبینا عبدی، الیناسادات محمودی، مائده رضایی، ضحا کهن، فاطمه سروی، ملیکا راستگو، عارفه گریمنجی، نازنین‌زهرا بادومی و نفیسه عبدی مقام‌های اول را کسب کردند.

رئیس هیئت کاراته شهرستان قاینات ادامه داد: همچنین آتناسادات فیض‌بخش، فاطمه‌زهرا حسین‌پور و فاطمه‌زهرا حسینی مقام‌های دوم این مسابقات را از آن خود کردند.

فیض‌بخش اظهار کرد: یاسمین همدمی، ثمین اطلسی، فاطمه مولایی و زهرا مولایی نیز مقام‌های سوم این دوره از رقابت‌ها را کسب کردند.