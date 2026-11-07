به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تمارا الزین وزیر محیط زیست لبنان اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی بیش از ۱۶ هزار هکتار از اراضی زراعی این کشور را از ابتدای اکتبر سال ۲۰۲۳ تا سپتامبر ۲۰۲۶ به آتش کشیده است.

وی اضافه کرد که این جنایت ارتش صهیونیستی با استفاده از بمب های فسفری و دیگر مهمات جنگی رقم خورده است به طوری که تنها در انفجارات صورت گرفته در سه منطقه از جنوب لبنان از هزار و ۸۰۰ تن مواد منفجره استفاده شده است.

الزین بیان کرد: لبنان با پیامدهای زیست محیطی گسترده از جمله سوختن زمین های کشاورزی، جنگل ها، آسیب دیدن مناطق محافظت شده و از بین رفتن محصولات کشاورزی رو به رو است.

وی به آثار دراز مدت این حملات بر سلامت خاک و آب و محصولات کشاورزی نیز اشاره کرد و گفت: ارتش اسرائیل از ۸۰ تن مواد منفجره در مجدل زون، ۷۰۰ تن در اطراف قلعه الشقیف در نبطیه و هزار و ۱۰۰ تن در بلندی های علی الطاهر استفاده کرده است. این انفجارها باعث ایجاد زمین لرزه هایی به قدرت بیش از چهار ریشتر شده است.