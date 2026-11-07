به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، جرد کوشنر داماد و فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد واشنگتن در چارچوب تلاش‌ها برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین، در پی تدوین سازوکار جدیدی برای امنیت و ثبات بلندمدت اروپا است که روسیه نیز در مذاکرات مربوط به آن مشارکت خواهد داشت.

وی، پنج هدف اصلی را برای این ابتکار برشمرد که شامل رایزنی‌های مستمر درباره مسائل امنیتی، ایجاد کانال‌های ارتباطی مطمئن برای مدیریت شرایط اضطراری، افزایش شفافیت نظامی، اتخاذ اقدامات متقابل برای کاهش خطر تشدید تنش و تدوین چارچوبی بلندمدت برای تأمین امنیت و ثبات اروپا است.

این مقام آمریکایی تأکید کرد هرگونه توافق باید حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و حق تصمیم‌گیری مستقل کشورها درباره ترتیبات امنیتی و ائتلاف‌هایشان را محترم بشمارد و هیچ کشوری نباید حق وتوی انتخاب‌های امنیتی کشور دیگر را داشته باشد.

کوشنر همچنین تصریح کرد که ناتو همچنان نقش محوری خود را در دفاع جمعی اروپا حفظ خواهد کرد.

این مقام آمریکایی افزود: واشنگتن رایزنی‌ها با اوکراین، ناتو، اتحادیه اروپا و دیگر شرکای اروپایی را ادامه می‌دهد و هم‌زمان روسیه را نیز در روند مذاکرات صلح مشارکت خواهد داد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت ترامپ خود را برای دور جدید مذاکرات سه‌جانبه با حضور نمایندگان آمریکا، روسیه و اوکراین در ابوظبی در روزهای ۱۰ و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ (۱۹ و ۲۰ آبان ۱۴۰۵) آماده می‌کند.