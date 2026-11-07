به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا لاهیجان‌زاده در جریان سفر دو روزه به استان گیلان، از بخش‌های مختلف تالاب بین‌المللی انزلی بازدید کرد و در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده برای احیا و حفاظت از این زیست‌بوم ارزشمند قرار گرفت.

در این بازدید میدانی، طرح‌ها و اقدامات اجرایی با هدف بهبود شرایط آبی و زیست‌محیطی تالاب مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن‌ها می‌توان به مدیریت و هدایت جریان آب از طریق احداث بند خاکی، لایروبی کانال‌های هدایت آب و تعمیر و مرمت دریچه‌ها اشاره کرد.

مقابله با سنبل آبی در اولویت برنامه‌های حفاظتی

یکی دیگر از محورهای این بازدید، بررسی روند اجرای طرح مقابله با گیاه مهاجم سنبل آبی و اقدامات انجام‌شده برای کنترل گسترش این گونه مهاجم آبزی بود.

لاهیجان‌زاده با اشاره به آثار منفی گسترش سنبل آبی بر اکوسیستم تالاب، مهار و کنترل این گیاه مهاجم را از ضرورت‌های مهم برنامه‌های حفاظتی تالاب بین‌المللی انزلی عنوان کرد.

بررسی وضعیت پاسگاه‌های محیط‌بانی تالاب

معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با حضور در پاسگاه‌های محیط‌بانی قلم‌گوده، ماهروزه و سلکه، ضمن دیدار و گفت‌وگو با محیط‌بانان، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها، مأموریت‌های حفاظتی و شرایط کاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست در محدوده تالاب قرار گرفت.

بازدید از مرکز آموزش محیط زیست و پرنده‌نگری سلکه در مجموعه پناهگاه حیات وحش سلکه نیز از دیگر برنامه‌های این سفر بود.

این مرکز با برخورداری از ظرفیت‌های آموزشی، پژوهشی و پرنده‌نگری، نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی، معرفی تنوع زیستی تالاب و ترویج فرهنگ حفاظت از پرندگان و زیستگاه‌های طبیعی دارد.

این بازدید با همراهی فرهاد حسینی‌طایفه، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی و جمعی از مدیران ستادی محیط زیست استان انجام شد.

تالاب بین‌المللی انزلی به‌عنوان یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند کشور، با تهدیدهایی همچون تغییرات شرایط آبی، گسترش گونه‌های مهاجم و تخریب زیستگاه‌ها مواجه است و حفاظت و احیای آن نیازمند مدیریت یکپارچه منابع آبی، اجرای برنامه‌های علمی، تقویت اقدامات حفاظتی و مشارکت جوامع محلی است.