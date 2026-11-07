به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان تاکید کرد که باقی ماندن اشغالگران صهیونیست در خاک این کشور مشکل اساسی و خطر نخستی به شمار می رود که لبنان با آن رو به رو است.

وی اضافه کرد که تداوم تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مناطق جنوبی لبنان و برجای ماندن شهدا و ویرانی های بیشتر نقض قوانین بین المللی و توافقات امضا شده است.

هیکل تصریح کرد که هدف اصلی ارتش لبنان محافظت از اتحاد داخلی، ثبات ملی و حاکمیت این کشور است.

موضع گیری فرمانده ارتش لبنان در حالی مطرح می شود که توافق ننگین امضا شده میان دولت غربگرای این کشور و رژیم صهیونیستی نه تنها باعث توقف تجاوزات اسرائیل نشده بلکه به نوعی اشغالگری این رژیم در خاک لبنان را نیز تثبیت می کند.