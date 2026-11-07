به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان هواشناسی، بر اساس بررسی نقشه‌های هواشناسی و گزارش‌های تصویری، سامانه‌های بارشی از روز گذشته وارد کشور شده‌اند و بخش‌های وسیعی از جمله نیمه غربی، سواحل جنوبی دریای خزر و مناطق جنوبی کشور از جمله خوزستان و لرستان را تحت تأثیر قرار داده‌اند. این سامانه‌ها در برخی مناطق با بارش‌های شدید، احتمال وقوع سیل، آب‌گرفتگی و طغیان رودخانه‌ها همراه است.

طبق اطلاعات ارائه‌شده، استان‌هایی نظیر خوزستان، لرستان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، کرمانشاه و بخش‌هایی از آذربایجان غربی در کانون این بارش‌ها قرار دارند و هشدارهای لازم برای آمادگی دستگاه‌های امدادی و شهروندان صادر شده است. همچنین با توجه به بارش برف، لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید در محورهای کوهستانی، از عموم مردم درخواست شده است از سفرهای غیرضروری و کوهنوردی خودداری نمایند. علاوه بر این، روند افت دما در مناطق شمالی و شمال غربی کشور از روزهای آینده آغاز خواهد شد که نیازمند مدیریت مصرف انرژی و توجه فعالان بخش کشاورزی و عشایر به توصیه‌های ایمنی است.