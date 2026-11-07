نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی شنبه تا روز سه‌شنبه در خراسان شمالی است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: پدیده غالب طی شنبه وزش باد شدید در اکثر مناطق بویژه جنوب غرب در ساعت‌های بعدازظهر و به‌تدریج افزایش ابر و احتمال بارش‌های پراکنده و در ارتفاعات مه رقیق پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: یکشنبه با تقویت ناپایداری از ساعت‌های بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط خراسان شمالی بویژه شمال غرب بارش باران و رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات مه رقیق خواهد بود.

داداشی تصریح کرد: سیستم بارشی مذکور تا اواسط روز سه‌شنبه در خراسان شمالی به فعالیت خود ادامه خواهد داد و اوج بارش‌ها دوشنبه صبح تا بعدازظهر و بیشتر در شمال غرب و روز سه‌شنبه اوایل صبح در ارتفاعات استان به شکل برف خواهد بود.

وی بیان کرد: از لحاظ دمایی از روز دوشنبه با شمالی شدن جریانات روند نسبی کاهش دما قابل انتظار است.

داداشی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان از ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۵ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه اسماعیل‌آباد با بیشینه دمای ۲۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۷ و بیشینه آن ۲۰ درجه سانتی‌گراد بوده است.