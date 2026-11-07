به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که شرکت های کشتیرانی و ناخدای کشتی ها برای دریافت مجوز عبور از دریای سرخ، از طریق ایمیل با نیروهای مسلح یمن در ارتباط هستند.

بر اساس این گزارش، شرکت های مذکور با ارسال اطلاعات مربوط به کشتی، مالک و خدمه آن به مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه وابسته به نیروهای یمنی درخواست عبور کرده و اعلام می کنند که هیچ ارتباطی با آمریکا، انگلیس یا رژیم صهیونیستی ندارند.

این مرکز که در اوایل سال ۲۰۲۴ تاسیس شده است درخواست ها را بررسی می کند و معمولا ظرف ۲۴ ساعت پاسخ می دهد. در برخی موارد نیز مجوز عبور هفت روزه برای کشتی ها صادر می شود.

وال استریت ژورنال در این گزارش به نمونه هایی از کشتی هایی اشاره کرده است که پس از دریافت مجوز و رعایت دستورالعمل های نیروهای مسلح یمن از دریای سرخ عبور کرده اند.