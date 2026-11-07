خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان و تکمیل مراکز تخصصی پزشکی، از نیازهای مهم استان بوشهر برای پاسخگویی به مطالبات درمانی مردم است.

افزایش ظرفیت ارائه خدمات، دسترسی آسان‌تر به امکانات تخصصی و کاهش هزینه‌های ناشی از سفرهای درمانی به استان‌های دیگر، از جمله دستاوردهایی است که با بهره‌برداری از طرح‌های بیمارستانی نیمه‌تمام دنبال می‌شود.

در این میان، بیمارستان مادر و کودک بوشهر به دلیل ماهیت تخصصی خدماتی که قرار است ارائه دهد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ مرکزی که تکمیل و راه‌اندازی آن می‌تواند ظرفیت درمانی استان در حوزه سلامت مادران، نوزادان و کودکان را افزایش دهد و بخشی از نیازهای درمانی خانواده‌ها را در داخل استان پاسخگو باشد.

با وجود پیشرفت قابل توجه این پروژه، ضرورت دارد عملیات اجرایی آن با تأمین به‌موقع اعتبارات و رفع موانع باقی‌مانده سرعت بگیرد تا مردم هرچه زودتر از خدمات این مجموعه بهره‌مند شوند.

البته تکمیل ساختمان به‌تنهایی برای آغاز فعالیت بیمارستان کافی نیست و تأمین تجهیزات پزشکی و درمانی، جذب نیروی انسانی متخصص و فراهم کردن زیرساخت‌های بهره‌برداری نیز باید هم‌زمان در دستور کار قرار گیرد.

اضافه شدن ۱۸۰ تخت درمانی به استان بوشهر

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مرکز تخصصی مادر و کودک بوشهر جایگزین مرکز آموزشی و درمانی فاطمه‌زهرا(س) شده است که در حوزه سلامت استان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

الله‌کرم اخلاقی خاطرنشان کرد: بیمارستان جایگزین فاطمه‌زهرا(س) با تمرکز بر تخصص مادر و کودک دارای ۱۸۰ تخت، ۱۲ اتاق زایمان، ۶ اتاق عمل و ۱۴ تخت اقامتی مادران خواهد بود.

وی با اشاره به احداث مرکز تخصصی مادر و کودک بوشهر در پنج طبقه با زیربنای ۱۷ هزار و ۲۵۰ مترمربع تاکید کرد: این بیمارستان دارای بخش‌های درمانگاه، آزمایشگاه، بستری، مراقبت‌های ویژه، زایمان و اعمال جراحی است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: بیمارستان مادر و کودک شهر بوشهر با جایگزینی بیمارستان فرسوده فاطمه الزهرا(س)، فضای مناسبی برای پذیرش بیماران در بخش‌های تخصصی کودکان، زنان، مراقبت‌های ویژه، داخلی، جراحی و عفونی فراهم خواهد ساخت و با بهره‌برداری از این پروژه، شاخص‌های درمانی استان بوشهر ارتقا قابل توجهی خواهد یافت.

پیشرفت ۸۱ درصدی بیمارستان مادر و کودک بوشهر

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر از رسیدن پیشرفت فیزیکی بیمارستان مادر و کودک بوشهر به ۸۱ درصد خبر داد و اظهار کرد: عملیات اجرایی این طرح در بخش‌های مختلف ساختمانی و تأسیساتی ادامه دارد و برنامه‌ریزی برای تکمیل قسمت‌های باقی‌مانده و آماده‌سازی آن جهت بهره‌برداری در حال انجام است.

اصغر کشوریان با اشاره به مشخصات فنی این پروژه بیان کرد: بیمارستان مادر و کودک که به‌عنوان جایگزین بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) بوشهر احداث می‌شود، با مسئولیت سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی در پنج طبقه و سه بلوک با سازه بتنی در حال ساخت است.

وی درباره آخرین فعالیت‌های اجرایی این مجموعه افزود: بخش قابل توجهی از عملیات تأسیساتی و ساختمانی در حال انجام است که از جمله آن‌ها می‌توان به تکمیل و نصب کانال‌های تأسیساتی در طبقات، اجرای شبکه‌های لوله‌کشی آب و فاضلاب و سامانه آتش‌نشانی، همچنین تکمیل سازه و دیوارهای اتاق‌های عمل و اجرای سقف‌های مدولار اشاره کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: اجرای پوشش‌های سرامیکی کف و دیوارها، کابل‌کشی و سیم‌کشی برق، عایق‌کاری مسیرهای تأسیساتی، نصب درها و پنجره‌های ترمال‌بریک، اجرای سقف‌های کاذب، راه‌اندازی آسانسورها و تکمیل دیوارچینی محوطه نیز از دیگر فعالیت‌های جاری این پروژه است.

کشوریان با تأکید بر ضرورت تکمیل بخش‌های باقی‌مانده تصریح کرد: ادامه عملیات تأسیساتی، نازک‌کاری، محوطه‌سازی، نصب تجهیزات و انجام مراحل نهایی آماده‌سازی ساختمان در برنامه اجرایی قرار دارد تا پروژه به مرحله تحویل و بهره‌برداری برسد.

سه بیمارستان نیمه‌تمام بوشهر در مسیر بهره‌برداری

استاندار بوشهر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای طرح‌های بیمارستانی استان، از برنامه‌ریزی برای تکمیل سه بیمارستان نیمه‌تمام شامل بیمارستان مادر و کودک و بیمارستان اعصاب و روان بوشهر و بیمارستان ۱۷ شهریور برازجان در اوایل سال آینده خبر داده است.

ارسلان زارع با بیان اینکه پیشرفت فیزیکی این سه پروژه از ۷۰ درصد فراتر رفته است، اظهار کرد: تکمیل ساختمان این مراکز درمانی در اولویت برنامه‌های استان قرار دارد و بر اساس برنامه زمان‌بندی و تعهد پیمانکاران، قرار است اوایل سال آینده برای تحویل به دانشگاه علوم پزشکی آماده شوند.

برای تکمیل سه پروژه بیمارستانی در استان بوشهر، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است که برنامه‌ریزی برای تأمین آن صورت گرفته است وی افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز، به‌ویژه رشد قیمت مصالح ساختمانی و تجهیزات را از عوامل افزایش نیاز مالی در مراحل پایانی اجرای پروژه‌ها دانست و افزود: برای جبران این هزینه‌ها، پیگیری‌های لازم جهت تأمین منابع از محل اعتبارات ملی و ظرفیت‌های مالی استان انجام شده است.

استاندار بوشهر با اشاره به تداوم عملیات اجرایی این طرح‌ها در شرایط دشوار اقتصادی و با وجود پیامدهای جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: روند ساخت این بیمارستان‌ها متوقف نشده و در ماه‌های اخیر نیز با پیگیری دستگاه‌های مسئول، سرعت بیشتری گرفته است.

زارع همچنین از نظارت مستمر مجموعه مدیریت استان، معاونت عمرانی استانداری، فرمانداری‌ها، اداره‌کل راه و شهرسازی و دانشگاه علوم پزشکی بر روند اجرای این طرح‌ها خبر داد و گفت: برای تکمیل سه پروژه بیمارستانی یادشده، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر مورد نیاز است که برنامه‌ریزی برای تأمین آن صورت گرفته است.

وی با اشاره به پیگیری موضوع تأمین نیروی انسانی در جریان سفر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به استان افزود: موضوع پیش‌بینی و تأمین کادر درمانی و اداری مورد نیاز این مراکز نیز مطرح شده است تا پس از تکمیل ساختمان‌ها، امکان تجهیز و راه‌اندازی آن‌ها فراهم شود.

ضرورت عبور از تکمیل ساختمان به مرحله خدمت‌رسانی

آنچه در مسیر تکمیل بیمارستان مادر و کودک بوشهر اهمیت دارد، توجه هم‌زمان به تمام الزامات بهره‌برداری است. رسیدن پیشرفت فیزیکی ساختمان به بیش از ۸۰ درصد، اگرچه نشان‌دهنده عبور پروژه از بخش مهمی از مراحل ساخت است، اما تحقق هدف نهایی آن به تأمین تجهیزات تخصصی، آماده‌سازی بخش‌های درمانی، استقرار کادر پزشکی و پرستاری و فراهم شدن امکانات پشتیبانی وابسته است.

بهره‌برداری از این بیمارستان می‌تواند ضمن افزایش ظرفیت خدمات درمانی استان، زمینه دسترسی مناسب‌تر مادران و کودکان به خدمات تخصصی را فراهم کند و از بخشی از مراجعات غیرضروری بیماران به مراکز درمانی سایر استان‌ها بکاهد.

از این رو، انتظار می‌رود با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه علوم پزشکی و مجموعه‌های تأمین‌کننده اعتبار، تکمیل پروژه و تأمین امکانات مورد نیاز آن با سرعت بیشتری دنبال شود؛ چراکه معیار اصلی موفقیت چنین طرح‌هایی نه صرفاً پایان عملیات ساختمانی، بلکه آغاز ارائه خدمات باکیفیت و بهره‌مندی واقعی مردم از ظرفیت‌های ایجادشده است.