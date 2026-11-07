به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آلبانی دو دیدار پایانی خود در گروه C۱ رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا را مقابل تیم‌های ملی فنلاند و بلاروس برگزار خواهد کرد.

رولاندو ماران سرمربی تیم ملی آلبانی، فهرست ۲۷ بازیکن دعوت‌شده به اردوی این تیم برای انجام این دو مسابقه مهم در ماه نوامبر را اعلام کرد که نام یاسر آسانی وینگر گلزن تیم فوتبال استقلال در بین اسامی دیده نمی شود.

تنها چهره جدید این فهرست، یسنی ایسماعیلی، مدافع تیم دینامو سیتی است که برای نخستین بار به تیم ملی آلبانی دعوت شده است.

آلبانی در نخستین دیدار خود در ماه نوامبر، روز ۱۲ نوامبر (۲۱ آبان) از ساعت ۲۰:۴۵ در ورزشگاه «ایر آلبانیا» میزبان فنلاند خواهد بود. این تیم سپس راهی بوداپست مجارستان می‌شود تا روز ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) از ساعت ۱۸ در ورزشگاه «ایلوفسکی رودولف» به مصاف بلاروس برود.

فهرست ۲۷ بازیکن دعوت‌شده به تیم ملی آلبانی به شرح زیر است:

* دروازه‌بان‌ها: ایتریت بریشا، آلن شری و ماریو دایسینانی.

* مدافعان: برات جیمشیتی، آرلیند آیتی، آردیان ایسماعیلی، کلیسمن چاکه، ساموئله سینا، السید هیسای، یسنی ایسماعیلی، ماریو میتای، استاورو پیلو و ناصر علیجی.

* هافبک‌ها: کریستین اصلانی، یلبر رامادانی، قازیم لاچی، جولین شهو، لوئیس هاسا، فتا فتای، کلوی قفالیجا، ارنست موچی، آربر هوجا و طاولانت سفری.

* مهاجمان: رِی مانای، میرتو اوزونی، میرلیند داکو و کریستیان شپندی

لازم به ذکر است که آسانی در اردوی قبلی تیم ملی آلبانی نیز غایب بود.