به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اکبری صبح شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، اظهار کرد: شعار هفته بسیج «بسیج جان فدای ایران و امید مستضعفین» است و کلمه «هر ایرانی یک بسیجی» شامل همه ایرانیان می‌شود.

وی افزود: محور برنامه‌های هفته بسیج، ایجاد نشاط اجتماعی، افزایش معنویت و بصیرت، انسجام و تکریم مقام معظم شهدا است.

فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) خراسان شمالی بیان کرد: حرکت‌های جهادی و کاروان‌های جهادی در این هفته برگزار می‌شود تا انسجام و قدرت خود را به رخ بدخواهان کشور بکشیم.

سردار اکبری گفت: نیاز است ستادهای اجرایی هفته بسیج فعال باشند و در استان، استاندار و در شهرستان‌ها فرمانداران ریاست این ستاد را بر عهده دارند و از حمایت‌های آن‌ها قدردانی می‌کنم.

بیان کرد: برنامه‌های متنوعی برای این هفته برنامه‌ریزی شده است و از دستگاه‌های اجرایی درخواست داریم در اجرای آن‌ها همکاری کنند.

وی با تأکید بر اینکه بسیج یعنی مردم برای مردم، افزود: بخشی از مردم که توانایی و ظرفیت دارند در قالب سازمان بسیج به کمک می‌آیند و بخشی دیگر در قالب حرکت‌های جهادی فعالیت می‌کنند.

سردار اکبری ادامه داد: برخی کاروان‌های جهادی ترکیبی از مسئولان اجرایی، گروه‌های پزشکی و بخش‌های صنفی هستند که در نقاط محروم خدمات ارائه می‌دهند و برنامه‌ریزی آن‌ها در حوزه‌های مقاومت و ناحیه مقاومت انجام و به فرمانداران ابلاغ می‌شود.