به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد شامگاه جمعه در دیدار جمعی از فعالان فرهنگی، دانشگاهیان، پیشکسوتان و بازاریان استان اصفهان، به پرسش‌ها و مطالبات حاضران در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اجرایی پاسخ داد.

وی در این نشست درباره موضوعاتی از جمله مذاکره با آمریکا، توان دفاعی کشور، اجرای قانون حجاب و عفاف، مسائل خانواده، ضرورت پایبندی به اصول اسلامی در دستگاه‌های اجرایی و تفاوت مبانی تمدن اسلامی و غربی سخن گفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره تکرار مذاکرات با ایالات متحده، با اشاره به تجربه عهدشکنی دشمنان اظهار کرد: ما به‌خوبی می‌دانیم که دشمن به تعهدات خود پایبند نیست، اما پذیرش مذاکره نیز یک راهبرد است.

وی افزود: اگر مذاکره را نپذیریم، دشمن تلاش می‌کند افکار عمومی جهان را متقاعد کند که ایران به دنبال جنگ است، در حالی که جمهوری اسلامی تنها از خود دفاع می‌کند و پذیرش مذاکره می‌تواند واقعیت رفتار طرف مقابل را برای جهانیان آشکار کند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با استناد به آیات قرآن کریم درباره عهدشکنی دشمنان، تصریح کرد: هدف از این رویارویی، روشن شدن حقیقت و آشکار شدن رفتار طرفی است که با زیر پا گذاشتن تعهدات خود، به دنبال آسیب زدن به جوامع دیگر است.

بازدارندگی پشتوانه امنیت ایران است

امام جمعه اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توان دفاعی و نظامی کشور اشاره کرد و گفت: آمادگی دفاعی و برخورداری از قدرت نظامی، در راستای ایجاد بازدارندگی در برابر دشمن و بر اساس آموزه‌های دینی و قرآنی است.

وی با اشاره به تجربه دوران دفاع مقدس افزود: رزمندگان ایرانی با وجود امکانات محدود، اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک کشور در اختیار دشمن قرار گیرد و همین تجربه تاریخی، امروز نیز بخشی از پشتوانه امنیت و قدرت بازدارندگی ایران است.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان ادامه داد: امروز هیچ کشور و قدرتی جرئت تجاوز زمینی به ایران را ندارد و توان دفاعی کشور، نقش مهمی در حفظ امنیت و جلوگیری از تعرض دشمنان ایفا می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تفاوت مبانی تمدن اسلامی و تمدن غرب گفت: پیشرفت مادی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار ارزیابی یک تمدن باشد و توجه به ارزش‌های اخلاقی، احترام به انسان و رعایت حقوق دیگران نیز باید در سنجش پیشرفت جوامع مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به تحولات منطقه و وضعیت مردم غزه، بر ضرورت توجه به اصول انسانی و اسلامی و حمایت از حقوق افراد بی‌گناه تأکید کرد.

حجاب و خانواده در کانون مطالبات حاضران

وی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره اجرای قانون حجاب و عفاف اظهار کرد: مسائل مربوط به این قانون باید با رعایت روال‌های دینی و بر اساس تشخیص مصلحت در نظام دنبال شود و اشکالات موجود نیز باید مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.

امام جمعه اصفهان با تأکید بر ضرورت پایبندی عملی به اصول اسلامی در دستگاه‌های دولتی افزود: رعایت ضوابط و ارزش‌های اسلامی باید در مجموعه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد و کارکنان دستگاه‌های دولتی نیز در عمل به این اصول پایبند باشند.

وی همچنین با اشاره به نقش روحانیت و متخصصان دینی در تبیین احکام شرعی گفت: فهم دقیق مسائل و احکام دینی نیازمند سال‌ها تحصیل و تخصص است و اجرای قوانین و احکام شرعی نیز باید بر پایه شناخت صحیح و رعایت موازین دینی انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع طلاق و مسائل خانواده پرداخت و با اشاره به بالاتر بودن آمار طلاق در استان نسبت به میانگین کشوری، بر اهمیت انتخاب آگاهانه همسر تأکید کرد.

وی اظهار کرد: ازدواج‌هایی که بدون شناخت کافی و توجه به معیارهای صحیح شکل می‌گیرند، می‌توانند در ادامه زندگی مشترک مشکل‌آفرین باشند و خانواده‌ها باید پیش از ازدواج، به شناخت شخصیت و شرایط طرفین توجه بیشتری داشته باشند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد همچنین بر اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد و خواستار توجه جدی‌تر به تصمیمات این شورا شد.

در ادامه این نشست، فعالان فرهنگی، دانشگاهیان، پیشکسوتان و بازاریان استان نیز دیدگاه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند.

کمبود امکانات مذهبی در برخی شهرک‌های صنعتی، ضرورت تقویت فعالیت‌های محله‌محور مساجد و افزایش نقش‌آفرینی این مراکز در جذب جوانان، از جمله موضوعات مطرح‌شده از سوی حاضران بود.

حاضران همچنین درباره مقابله با فساد اداری در دستگاه‌های اجرایی، راهکارهای کاهش یأس اجتماعی میان جوانان و ضرورت استفاده بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی، مطالباتی را مطرح کردند.

استفاده از ظرفیت موکب‌ها و تشکل‌های مردمی برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و ترویج ارزش‌های دینی نیز از دیگر محورهای مورد توجه در این دیدار بود و حاضران خواستار برنامه‌ریزی مشخص نهادهای مسئول برای بهره‌گیری مؤثرتر از این ظرفیت‌ها شدند.

در بخش پایانی نشست نیز بر اهمیت مطالبه‌گری صحیح و سازنده تأکید شد. حاضران و سخنرانان این نشست، پرهیز از تهمت و جنجال‌سازی، پرسشگری آگاهانه، نقد سازنده و حفظ اتحاد ملی را از الزامات مطالبه‌گری مؤثر عنوان کردند.