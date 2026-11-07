به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی صبح شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به پدیده ال‌نینو و مخاطرات احتمالی بارش‌ها، همه مدیران باید متناسب با دستورالعمل‌های اعلام‌شده، آمادگی جدی برای شرایط اضطراری و تهدیدات احتمالی داشته باشند.

وی با تاکید بر همکاری جدی در پشتیبانی از نیروهای مسلح افزود: حضور مستمر و گسترده احاد مختلف ملت مبعوث شده در تجمعات شبانه نیاز این روزهای ایران اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: حفط انسجام ملی در شرایط فعلی که مورد تاکید جدی مقام معطم رهبری است، باید مورد اهتمام مسئولین مختلف باشد.