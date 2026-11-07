  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۵

دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی برای بارش‌ها آمادگی کامل داشته باشند

دستگاه‌های اجرایی خراسان شمالی برای بارش‌ها آمادگی کامل داشته باشند

بجنورد- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی بر لزوم آمادگی جدی دستگاه‌های اجرایی برای شرایط اضطراری، مخاطرات احتمالی بارش‌ها و تهدیدات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر رستمی صبح شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به پدیده ال‌نینو و مخاطرات احتمالی بارش‌ها، همه مدیران باید متناسب با دستورالعمل‌های اعلام‌شده، آمادگی جدی برای شرایط اضطراری و تهدیدات احتمالی داشته باشند.

وی با تاکید بر همکاری جدی در پشتیبانی از نیروهای مسلح افزود: حضور مستمر و گسترده احاد مختلف ملت مبعوث شده در تجمعات شبانه نیاز این روزهای ایران اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی گفت: حفط انسجام ملی در شرایط فعلی که مورد تاکید جدی مقام معطم رهبری است، باید مورد اهتمام مسئولین مختلف باشد.

کد مطلب 7002392

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها