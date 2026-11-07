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۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۳

توسعه پایش محیط‌های بندری هرمزگان با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای

توسعه پایش محیط‌های بندری هرمزگان با بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای

بندرعباس-مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: بهره‌گیری داده‌های ماهواره‌ای و الگوریتم‌های یادگیری ماشین به‌عنوان یکی از محورهای نوآوری در مدیریت سواحل و بنادر در دستور بررسی و توسعه‌است‌.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی، یکی از محورهای نوآوری در مدیریت سواحل و بنادر بنادر استان به بهره‌گیری از داده‌های ماهواره‌ای و یادگیری ماشین اشاره و اظهارکرد: در همین راستا، بازنگری در رویکرد پایش کیفیت آب و شناسایی آلودگی‌های سطحی حوضچه مجتمع بندری شهید رجایی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مدل‌های یادگیری ماشین دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: در این زمینه، بررسی و پردازش تصاویر ماهواره‌ای Sentinel-1 و Sentinel-2، شناسایی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب، ارزیابی شاخص‌هایی مانند کدورت و کلروفیل‌آ و شناسایی آلودگی‌های سطحی از جمله لکه‌های نفتی، از محورهای فنی مورد توجه است.

به گفته مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی؛ همچنین، تلفیق داده‌های ماهواره‌ای با اطلاعات اندازه‌گیری‌شده در محل و توسعه مدل‌های یادگیری ماشین، می‌تواند زمینه ایجاد رویکردی گسترده‌تر و هوشمندتر برای پایش محیط‌های بندری را فراهم کند.

محمدحسینی تختی گفت: این اقدام علاوه بر ارتقای پوشش مکانی و افزایش ظرفیت تحلیل اطلاعات محیطی، می‌تواند با بهره‌گیری بهینه از زیرساخت‌ها و داده‌های موجود، به کاهش هزینه‌های پایش و فراهم‌سازی اطلاعات مؤثرتر برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی کمک کند.

کد مطلب 7002397

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