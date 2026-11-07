به گزارش خبرنگار مهر، عبداله باور صبح شنبه در حاشیه آیین بدرقه کاروان راهیان نور دانش‌آموزی در جوار یادمان شهدای گمنام گناوه اظهار کرد: ۱۵۲ دانش‌آموز دختر شهرستان گناوه، شامل دانش‌آموزان پایه نهم دوره متوسطه اول و تمامی پایه‌های دوره متوسطه دوم، با حضور مسئولان شهرستانی و خانواده‌های دانش‌آموزان، از جوار یادمان شهدای گمنام شهرستان عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

وی افزود: این اردوی فرهنگی و تربیتی در روزهای ۱۶، ۱۷ و ۱۸ آبان‌ماه برگزار می‌شود و دانش‌آموزان طی این سه روز از یادمان‌های شهدا و مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس در استان خوزستان بازدید خواهند کرد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و تربیتی پیش‌بینی‌شده در این اردو تصریح کرد: برای هر اتوبوس، یک راوی جوان و یک راوی پیشکسوت در نظر گرفته شده است تا دانش‌آموزان در طول سفر با روایتگری خاطرات دوران دفاع مقدس، رشادت‌های رزمندگان و سیره زندگی شهدا بیشتر آشنا شوند.

باور ادامه داد: اجرای برنامه‌های معنوی، خاطره‌گویی راویان دفاع مقدس و توزیع بسته‌های فرهنگی از جمله برنامه‌هایی است که با هدف تعمیق شناخت دانش‌آموزان از فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت در این اردو اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر نقش اردوهای راهیان نور در تحول فرهنگی و تربیتی دانش‌آموزان گفت: آشنایی نسل نوجوان با سیره و سبک زندگی شهدا می‌تواند تأثیر عمیقی بر نگرش، رفتار و انتخاب‌های آنان در زندگی فردی و اجتماعی داشته باشد.

مدیر آموزش و پرورش گناوه خاطرنشان کرد: این اردوها فرصتی ارزشمند برای انتقال مفاهیمی همچون ایثار، مسئولیت‌پذیری، خودباوری، فداکاری و تعهد به نسل جوان است و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت فرهنگی و دینی و ایجاد تغییرات مثبت در زندگی دانش‌آموزان باشد.

باور در پایان ابراز امیدواری کرد: دانش‌آموزان با حضور در این سفر معنوی و آشنایی نزدیک با حماسه‌آفرینی‌های شهدا و رزمندگان، بتوانند از ارزش‌ها و منش این قهرمانان در مسیر زندگی خود الگوبرداری کنند و با شناخت عمیق‌تر از تاریخ پرافتخار کشور، نقش مؤثرتری در آینده جامعه ایفا کنند.