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۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۵

دستور وزیر کشور به استانداران در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی

دستور وزیر کشور به استانداران در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی

وزیر کشور در پی صدور هشدار قرمز هواشناسی، بر آمادگی کامل استانداران و بسیج امکانات برای مدیریت بحران در استان‌های درگیر تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی وزیر کشور خطاب به استانداران شش استان که در وضعیت هشدار قرمز هواشناسی هستند، تاکید کرده است با توجه به اعلام بالاترین سطح هشدار هواشناسی از امروز شنبه، لازم است با رصد دقیق و پیوسته شرایط جوی و میدانی، امکانات و تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حاد برای هموطنان عزیز به کار گیرند.

بنابر اعلام مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، وی تاکید کرده است استانداران و رئیس سازمان مدیریت بحران، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه صداوسیما برای اطلاع‌رسانی و ارائه توصیه‌های آموزشی به مردم و همچنین بسیج تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیروهای امدادی، شرایط پیش رو را کنترل و مدیریت کنند.

کد مطلب 7002404
محدثه رمضانعلی

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