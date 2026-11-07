محمدصالح جوکار در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: تاکنون مجوزی از سوی شورای عالی امنیت ملی برای برگزاری این انتخابات صادر نشده است.

وی با اشاره به اظهارنظرهای مطرح‌شده از سوی افراد مختلف درباره زمان برگزاری انتخابات، افزود: مصاحبه‌ها و اظهارنظرهایی که از سوی اشخاص مختلف، اعم از افراد ذی‌نفع یا کسانی که اساساً مسئولیت و جایگاه رسمی در این زمینه ندارند، مطرح می‌شود، دقیق و قابل استناد نیست.

رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها تأکید کرد: تا زمانی که مجوز رسمی از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر و ابلاغ نشده باشد، هیچ‌یک از اظهارنظرها و گمانه‌زنی‌ها درباره زمان برگزاری انتخابات را نمی‌توان مبنای اعلام قطعی تاریخ آن قرار داد و این مطالب از اعتبار و دقت لازم برخوردار نیستند.

جوکار در پایان خاطرنشان کرد: به محض صدور و ابلاغ مجوز از سوی شورای عالی امنیت ملی، هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات با همکاری و هماهنگی ستاد انتخابات کشور، درباره تاریخ برگزاری انتخابات تصمیم‌گیری خواهد کرد و نتیجه به‌ صورت رسمی به اطلاع مردم خواهد رسید.