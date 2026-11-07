نسبت زنان و خانواده با مسائل روز چیست؟؛ بازخوانی اندیشه رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، پژوهشکده زن و خانواده نشست علمی «زنان و خانواده در مکتب امام مجاهد شهید» را با محوریت «بازخوانی اندیشه رهبر شهید در موضوع حجاب با نگاه به مسائل روز» برگزار می‌کند.

در این نشست، حجت‌الاسلام‌والمسلمین زیبایی‌نژاد، فریبا علاسوند، زینب تاجیک و سمیه حاجی‌اسماعیلی به ارائه دیدگاه‌های خود درباره موضوع نشست می‌پردازند. دبیری علمی این برنامه نیز بر عهده دکتر زینب اعلمی است.

این نشست روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵، از ساعت ۱۴ تا ۱۷ به‌صورت حضوری و مجازی برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان برای حضور حضوری می‌توانند به نشانی تهران، بلوار کشاورز، خیابان نادری، کوچه حجت‌دوست، پلاک ۵۶، طبقه دوم، سالن اجتماعات پژوهشکده زن و خانواده مراجعه کنند. همچنین پخش زنده نشست از طریق نشانی live.wfrc.ac.ir در دسترس خواهد بود.