مجتبی خالدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه جمعیت هلال‌احمر برای مقابله با مخاطرات ناشی از پدیده ال‌نینو اظهار کرد: از حدود دو ماه پیش و پس از ابلاغ هشدارهای سازمان هواشناسی و سازمان مدیریت بحران کشور، اقدامات اساسی برای افزایش آمادگی پایگاه‌های امدادی هلال‌احمر در دو حوزه نیروی انسانی و تجهیزات در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، دوره‌های بازآموزی ویژه برای نیروهای عملیاتی برگزار شد و تجهیز پایگاه‌ها به امکاناتی از جمله پمپ‌های تخلیه آب، لجن‌کش و تجهیزات تخصصی برای نجات افراد مفقودشده یا گرفتار در سیلاب انجام گرفت.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با اشاره به تشدید بارندگی‌ها طی ۴۸ ساعت گذشته تصریح کرد: مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر و تمامی استان‌های کشور در وضعیت آماده‌باش قرار گرفته‌اند. در حال حاضر ۵۲۵ شعبه و ۶۵۵ پایگاه ثابت و سیار این جمعیت آماده‌باش هستند و روزانه ۴ هزار و ۵۴۰ نیروی عملیاتی آمادگی ارائه خدمات امدادی را دارند.

خالدی ادامه داد: تیم‌های مدیریت سیلاب، واکنش سریع و امداد کوهستان نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز حادثه، خدمات امدادی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون در استان‌های مازندران، لرستان، چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان درخواست امدادرسانی از سوی مردم ثبت شده است، گفت: خوشبختانه تا زمان انجام این گفت‌وگو، گزارشی از مصدومیت جدی یا فوتی ناشی از این حوادث اعلام نشده است.

توصیه‌های هلال‌احمر به شهروندان در روزهای بارانی

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی مردم خاطرنشان کرد: شهروندان از انجام سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در استان‌های غربی از جمله کردستان، کرمانشاه، زنجان، لرستان و خوزستان تا روز دوشنبه خودداری کنند.

وی همچنین از مردم خواست از توقف و اقامت در حاشیه رودخانه‌ها، به‌خصوص رودخانه‌های فصلی، پرهیز کنند.

خالدی با هشدار به رانندگان در خصوص عبور از مسیرهای آب‌گرفته اظهار کرد: حتی عبور جریان آب با عمق حدود ۳۰ سانتی‌متر می‌تواند کنترل خودرو را از دست راننده خارج کرده و موجب شناور شدن وسیله نقلیه شود؛ بنابراین رانندگان باید از عبور از مسیرهای دارای جریان آب و پل‌هایی که در معرض جریان شدید آب قرار دارند، خودداری کنند.

وی در ادامه با اشاره به احتمال تعطیلی مدارس در برخی استان‌ها گفت: خانواده‌ها پیش از حرکت فرزندانشان به سمت مدرسه، حتماً از طریق مدرسه درباره وضعیت فعالیت یا تعطیلی آن استعلام بگیرند.

سخنگوی جمعیت هلال‌احمر افزود: با توجه به کاهش دید در شرایط بارندگی و ابری بودن هوا، ضروری است دانش‌آموزان لباس‌های گرم و ترجیحاً روشن بپوشند و خانواده‌ها بر مسیر رفت‌وآمد فرزندان خود نظارت داشته باشند و در صورت امکان، آن‌ها را تا مدرسه همراهی کنند.

هشدار به مدیران درباره آب‌گرفتگی مراکز درمانی

خالدی همچنین از مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی خواست توجه ویژه‌ای به موضوع آب‌گرفتگی محل کار و به‌ویژه مراکز درمانی داشته باشند.

وی توضیح داد: در بسیاری از مراکز درمانی، تجهیزات و زیرساخت‌های حیاتی در طبقات زیرزمین مستقر هستند و آب‌گرفتگی این بخش‌ها می‌تواند عملکرد این تجهیزات را مختل کرده و مشکلات جدی برای ارائه خدمات به مردم ایجاد کند؛ ازاین‌رو لازم است اقدامات پیشگیرانه در این زمینه با جدیت دنبال شود.