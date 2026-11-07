به گزارش خبرنگار مهر، دنیس اکرت آینسا درگاهی مهاجم ایرانی تیم فوتبال استاندارد لیژ با به ثمر رساندن سه گل در دیدار مقابل بورن به انتظار هشت‌ساله این تیم برای ثبت یک هت‌تریک در رقابت‌های فوتبال پایان داد.

آینسا شامگاه جمعه ۱۵ آبان در دیدار برابر بورن موفق شد سه بار دروازه حریف را باز کند و نام خود را در تاریخ باشگاه استاندارد لیژ ثبت کند. پیش از او «رنو اموند» آخرین بازیکنی بود که موفق شده بود در یک مسابقه سه گل برای استاندارد لیژ به ثمر برساند.

اموند در سال ۲۰۱۸ و در دیدار مقابل کلوب بروژ در رقابت‌های جام حذفی بلژیک، با ثبت هت‌تریک نقش مهمی در پیروزی ۴ بر یک تیمش ایفا کرده بود.

نکته جالب توجه اینکه آینسا هت‌تریک خود را مقابل تیم بورن به ثبت رساند تیمی که رنو اموند رکورددار قبلی استاندارد لیژ در مقطعی از دوران فوتبالش پیراهن آن را بر تن کرده بود.

به این ترتیب مهاجم ایرانی استاندارد لیژ پس از هشت سال موفق شد رکوردی را که از سال ۲۰۱۸ دست‌نخورده باقی مانده بود، تکرار کند.