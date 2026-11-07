به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح شنبه در آیین بدرقه کاروان راهیان نور دانش‌آموزان دختر شهرستان گناوه در جوار یادمان شهدای گمنام اظهار کرد: هشت سال دفاع مقدس یکی از حوادث بزرگ و ماندگار تاریخ انقلاب اسلامی و گنجینه‌ای ارزشمند از ایثار، مقاومت و فداکاری ملت ایران است.

وی با بیان اینکه دو عامل تحریف و فراموشی همواره حوادث تاریخی را تهدید می‌کند، افزود: برای ماندگاری حقیقت دفاع مقدس و انتقال ارزش‌های آن به نسل‌های آینده باید از ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی همچون اردوهای راهیان نور به‌درستی استفاده کرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به حضور دانش‌آموزان و اقشار مختلف مردم در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس بیان کرد: حضور در سرزمین‌های نور فرصتی فراهم می‌کند تا نسل جوان از نزدیک با رشادت‌ها، تلاش‌ها، ایثارگری‌ها و ازخودگذشتگی‌های رزمندگان اسلام آشنا شود و ابعاد مختلف آن دوران پرافتخار را بهتر درک کند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به نقش دانش‌آموزان در دوران دفاع مقدس تصریح کرد: در طول هشت سال جنگ تحمیلی، ۳۶ هزار دانش‌آموز برای دفاع از نظام اسلامی، استقلال و صیانت از آب و خاک کشور تقدیم شدند و حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان و سایر اقشار جامعه در جبهه‌ها، نقش مهمی در ایستادگی ملت ایران در برابر دشمن با وجود محدودیت امکانات داشت.

وی خطاب به دانش‌آموزان دختر اعزامی به اردوی راهیان نور گفت: امیدواریم حضور شما در این سفر معنوی زمینه آشنایی بیشتر با زندگی شهدا، رزمندگان و پیشکسوتان جهاد و شهادت را فراهم کند و با مشاهده آثار و یادمان‌های دفاع مقدس، معرفت و بصیرت شما نسبت به شهدا و آرمان‌های آنان افزایش یابد.

امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به جنگ‌های تحمیلی پس از دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران پس از جنگ هشت‌ساله نیز با حوادث و جنگ‌های دیگری از جمله جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان و جنگ ۴۰ روزه مواجه شد که در جریان این حوادث، فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان و جمعی از ورزشکاران کشور به شهادت رسیدند.

وی با اشاره به حملات دشمن به مراکز علمی و آموزشی کشور افزود: در این حوادث، مراکز آموزشی، دانشگاه‌ها و مدارس، از جمله دانشگاه صنعتی شریف و مدرسه شجره طیبه میناب، مورد حمله قرار گرفتند و دشمن در پی آسیب رساندن به زیرساخت‌های علمی و آموزشی و تضعیف ظرفیت‌های کشور بود؛ اما مقاومت و تاب‌آوری مردم موجب ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود شد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر اهمیت دعا و توجه معنوی در این سفر، از دانش‌آموزان خواست ضمن بهره‌گیری از فرصت حضور در مناطق عملیاتی، برای پیروزی رزمندگان اسلام و سربلندی کشور دعا کنند و با معرفت و شناخت بیشتری با سیره و راه شهدا آشنا شوند.

وی همچنین با قدردانی از حضور خانواده‌های دانش‌آموزان و مسئولان برگزارکننده این آیین، از فرماندار، فرمانده سپاه انصارالحسین (ع)، رئیس آموزش و پرورش، مسئولان بسیج دانش‌آموزی، جانشین فرماندهی، بسیجیان و اصحاب رسانه که در مراسم بدرقه حضور داشتند، تشکر کرد.

امام جمعه گناوه با اشاره به تقارن این سفر با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان در پرتو عنایت اهل‌بیت (ع) سفری سرشار از خیر و برکت، همراه با سلامتی و معرفت داشته باشند.

وی در پایان با توصیه به دانش‌آموزان برای رعایت نکات ایمنی و معنوی سفر، بر قرائت آیت‌الکرسی و توجه به توصیه‌های دینی تأکید کرد و گفت: عزت، صلابت و اقتدار امروز کشور مرهون فداکاری‌ها و جانفشانی‌های شهداست و باید همواره یاد و راه آنان را زنده نگه داریم.