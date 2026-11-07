به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، مهدی علیزاده با اشاره به تمهیدات عملیاتی این شرکت در پی بارندگی‌های اخیر گفت: ناوگان اتوبوسرانی با آمادگی کامل در خطوط فعال است و تمامی ظرفیت‌های موجود برای جابه‌جایی شهروندان و تسهیل سفرهای درون‌شهری به کار گرفته شده است.



وی با بیان اینکه بارندگی، لغزندگی معابر و افزایش حجم ترافیک شهری موجب کندی حرکت اتوبوس‌ها و تغییر در زمان‌بندی سفرها شده است، افزود: تمام تلاش همکاران ما این است که شهروندان با کمترین مشکل و تأخیر به مقصد برسند و خدمات‌رسانی در خطوط با حداکثر توان ادامه یابد. با این حال، بارش‌های امروز موجب شکل‌گیری ترافیک سنگین در سطح شهر تهران شده و طبیعتاً بر زمان سفرها تأثیر گذاشته است.



مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به کاهش دمای هوا و ضرورت تأمین آسایش و رفاه مسافران تاکید کرد: سرویس و بازبینی فنی اتوبوس‌ها با تمرکز ویژه بر عملکرد مطلوب سیستم‌های گرمایشی انجام شده است تا شهروندان در طول سفر از شرایط مناسب‌تری برخوردار باشند.



علیزاده همچنین از هماهنگی و تعامل با پلیس راهور و سایر مجموعه‌های خدمات‌رسان خبر داد و گفت: با همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، تلاش می‌کنیم خدمات‌رسانی به شهروندان با کیفیت، نظم و سرعت بیشتری دنبال شود. در همین راستا، عوامل امدادی و پشتیبانی شرکت نیز در آماده‌باش قرار دارند و وضعیت ناوگان و خطوط از طریق سامانه‌های نظارتی و نظارت میدانی به‌صورت مستمر رصد می‌شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا اختلال، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.



وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مشکل در روند خدمات‌رسانی یا بروز اختلال در مسیرها، موضوع را به عوامل نظارتی و مسئولان کنترل خطوط مستقر در محل اطلاع دهند یا از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۷ شهرداری تهران پیگیری کنند تا زمینه رسیدگی سریع و رفع مشکلات فراهم شود.