به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح محله‌محور کاروان خدمت جوانان اظهار کرد: این طرح با رویکرد محله‌محور و با استفاده از ظرفیت گروه‌های تخصصی حوزه ورزش و جوانان طراحی شده است تا بخشی از خدمات اجتماعی و آموزشی مورد نیاز ساکنان مناطق کم‌برخوردار، به‌صورت مستقیم در اختیار آنان قرار گیرد.

وی افزود: در چارچوب این برنامه، ۱۰ روستا در ۱۰ شهرستان استان میزبان کاروان خدمت جوانان خواهند بود و خدمات متنوعی متناسب با نیاز گروه‌های سنی مختلف ارائه می‌شود.

بدری با اشاره به بخش‌های آموزشی این طرح گفت: کارگاه‌های آموزش ازدواج، خانواده و مهارت‌های زندگی، آموزش هوش مصنوعی و رباتیک، صنایع دستی، نجوم و رصد ستارگان از جمله برنامه‌هایی است که برای روستاهای هدف پیش‌بینی شده است.

راه‌اندازی ایستگاه‌های ورزش و سلامت

وی ادامه داد: پایش سلامت، مشاوره خانواده و ازدواج، آموزش و رفع اشکالات تحصیلی، اجرای برنامه‌های شاد فرهنگی، برگزاری آیین‌های سنتی ازدواج و راه‌اندازی ایستگاه‌های ورزش و سلامت نیز در قالب این کاروان انجام می‌شود.

معاون امور جوانان اداره‌کل ورزش و جوانان استان بوشهر با بیان اینکه نخستین مرحله این طرح در شهرستان دشتستان آغاز شده است، اظهار کرد: این برنامه روزهای ۱۴ و ۱۵ آبان‌ماه با همکاری معاونت امور جوانان استان و دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در روستاهای بخش بوشکان برگزار شد.

بدری خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان مجموعه‌های تخصصی و انتقال خدمات متنوع به مناطق روستایی، می‌تواند فرصت دسترسی ساکنان روستاهای کم‌برخوردار به برنامه‌های آموزشی، اجتماعی، فرهنگی و ورزشی را افزایش دهد.