به گزارش خبرنگار مهر، مسلم محمدیاران صبح شنبه در شورای اداری خراسان شمالی که در سالن جلسات اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، با تبریک ایام و با استناد به روایتی اظهار کرد: همانا قلب نوجوان و جوان مانند زمین خالی است و این ظرفیت در کانون‌ها می‌تواند در جلوگیری از سوق جامعه به سمت جرم نقش بازدارندگی داشته باشد.

وی با تاکید بر لزوم اثربخشی دستگاه‌ها در تمامی حوزه‌ها افزود: اگر می‌خواهیم القائات مروجین جرم اثرگذار نباشد، باید اثربخشی خود را به اثبات برسانیم.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به وضعیت قانون‌مداری در استان تصریح کرد: استان ما از نظر قانون‌مداری و تبعیت از قانون، مولفه‌های بسیار خوبی دارد و استفاده از ظرفیت اصلاح ذات‌البین واقعاً جواب داده است.

محمدیاران خاطرنشان کرد: به برکت وجود مردم خوب استان، ما در سطح کشور با چالش‌های امنیتی بزرگی مانند سرقت‌های مسلحانه باندی و آدم‌ربایی‌های خاص مواجه نیستیم و مسئولان باید در این مسیر گام بردارند.

وی در پایان با اشاره به اهمیت حضور مدیران در میان مردم گفت: تجمعات شبانه که در صحبت‌های آقای رستمی هم به آن اشاره شد، بهترین فرصت برای برپایی میز خدمت است.