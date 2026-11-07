به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در پی اعلام هشدار قرمز هواشناسی برای استان‌های تهران، خوزستان، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد، خطاب به استانداران مربوطه و رئیس سازمان مدیریت بحران بر حفظ آمادگی و بسیج امکانات تأکید کرد.

مومنی خطاب به استانداران شش استان که در وضعیت هشدار قرمز هواشناسی هستند، تاکید کرده است با توجه به اعلام بالاترین سطح هشدار هواشناسی از امروز شنبه، لازم است با رصد دقیق و پیوسته شرایط جوی و میدانی، امکانات و تمهیدات لازم را به منظور جلوگیری از بروز مشکلات حاد برای هموطنان عزیز به کار گیرند.

وزیر کشور تأکید کرده است استانداران و رئیس سازمان مدیریت بحران، با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها به ویژه صداوسیما برای اطلاع‌رسانی و ارائه توصیه‌های آموزشی به مردم و همچنین بسیج تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان و نیروهای امدادی، شرایط پیش رو را کنترل و مدیریت کنند.