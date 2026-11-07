به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی لرستان برای توسعه کشاورزی حفاظتی و ترویج روش‌های نوین کشت اظهار داشت: توسعه کشت مستقیم و بدون شخم، کاهش عملیات خاک‌ورزی، حفظ بقایای گیاهی، رعایت تناوب زراعی و استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند تولید، از اولویت‌های بخش زراعت استان است که با بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان، مراکز جهاد کشاورزی و مشارکت بهره‌برداران دنبال می‌شود.

اجرای کشت حفاظتی در دو شهرستان

وی با اشاره به اقدامات اجرایی انجام‌شده در این زمینه افزود: در هفته جاری، کشت مستقیم و بدون شخم محصول کاملینا در اراضی کشاورزی تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی شاپورآباد شهرستان الیگودرز و کاشت نخود علوفه‌ای در روستای میراحمدی، تحت پوشش مرکز جهاد کشاورزی زاغه شهرستان خرم‌آباد، با استفاده از دستگاه کشت مستقیم و به روش کشاورزی حفاظتی انجام شد.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر اهمیت حفاظت از منابع پایه تولید تصریح کرد: کشاورزی حفاظتی با کاهش عملیات خاک‌ورزی، حفظ بقایای گیاهی و کمک به بهبود ساختار خاک، نقش مهمی در کاهش فرسایش و فشردگی خاک، حفظ رطوبت و افزایش پایداری تولید محصولات کشاورزی دارد.

سلامت خاک؛ پیش‌نیاز کشاورزی پایدار

محمدی‌پور با اشاره به شعار روز جهانی خاک در سال ۲۰۲۶ با عنوان «مقابله با فشردگی خاک؛ تقویت تولید غذا» گفت: توجه به سلامت خاک و جلوگیری از تخریب ساختار آن، از الزامات تحقق کشاورزی پایدار و تأمین امنیت غذایی است و گسترش روش‌های کشاورزی حفاظتی می‌تواند گام مؤثری در این مسیر باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای سایت‌های کشاورزی حفاظتی و کشت مستقیم در شهرستان‌های مختلف لرستان با هدف ترویج عملی این روش‌ها، انتقال دانش فنی به بهره‌برداران و فراهم‌سازی زمینه توسعه آن‌ها در مزارع استان در دستور کار مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی قرار دارد.